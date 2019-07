Prvo Australijanac Mek Horton, kao osvajač zlata, nije htio da se slika sa Jangom, a danas je isto učinio i Britanac Dankan Skot, poslije trke na 200 metara slobodnim stilom, u kojoj je Kinez trijumfovao.

Razlog za takve poteze Hortona i Skot su optužbe za doping na račun Janga, koji je svojevremeno već bio suspendovan zbog korišćenja nedozvoljenih sredstava, a sada čeka novo saslušanje u septembru, i to na Sudu za sportsku arbitražu u Lozani, zato što je dokaze razbio čekićem!

Kinez je danas "pukao", pa je, rukujući se sa osvajačem srebra, svašta u lice sasuo Skotu.

Mnogi su bili protiv Jangovog učešća na ovom Svjetskom prvenstvu, a Australijanac i Britanac su to i danas pokazali.

Sun Yang was more demonstrative shouting at Scott just before the Chinese anthem. pic.twitter.com/Q1e7vmNlNC

— Nick Zaccardi (@nzaccardi) July 23, 2019