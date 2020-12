"Brejkdens" od 2024. godine na Olimpijskim igrama

“Ulični ples” nastao krajem 70-ih godina u Bronksu, pola vijeka kasnije uvršten je u Olimpijsku porodicu. Ovu vijest sa oduševljenjem su dočekali brejkeri cijelog svijeta. Da je ovo veliki iskorak smatra i Igor Marić, jedan od rijetkih koji se u Banjaluci bavi ovim sportom.

Kaže da je brejkdens scena kod nas nedovoljno razvijena. Smatra da će ulaskom u program olimpijskih igara porasti njegova popularnost, a priliku da nastupe na najvećoj sportskoj smotri dobiti oni koji su do sada o tome mogli samo da maštaju.

-Bilo mi je drago. Mislim da će biti veliki korak za same brejkere i brejkdens. Mislim da je to ogromna prilika za plesače u manjim državama, jer, kao ni sam, nemamo priliku da se pokažemo na nekom većem mjestu, za nas je Olimpijada velika prilika, kaže Igor Marić.

Brejkdens karakterišu atraktivni i zahtjevni pokreti, a na Igrama u Parizu zvaće se brejking, kako bi se naglasilo da se radi o jednoj vrsti sporta.

- Potrebno je dosta fizičkog i tehničkog treniga. zato mislim da je brejkdens trebao ranije da upadne na Olimpijadu, jer je zahtjevniji od mnogih sportova koji su već godinama tu, dodaje mladi brejker.

Oprečna su mišljenja javnosti kada su u pitanju novi sportovi na Olimpijadi, ali samo oni koji se njima bave, znaju koliko je zaista znoja i truda uloženo u svaki trening. Međunarodni olimpijski komitet već je proširio svoju porodicu, pa će se na igrama u Tokiju, koje će se održati naredne godine, naći i sportsko penjanje.

- Cijela penjačka zajednica je tu vijest dočekala širom raširenih ruku. To je prilika da se sportsko penjanje, iako ima tu uzlaznu putanju, još dodatno popularizuje. Sportsko penjanje još zovu moderna gimnastika i zaista zahtjeva i fleksibilnost, snagu i uzdržljivot i jaku mentalu snagu. Pretpostavjam da to sve treba i u drugim sportovima, ali je ovdje to baš izraženo, kaže Igor Vukić iz penjačkog kluba "Extreme".

Pored sportskog penjanja, na Igrama u Tokiju naći će se još karate, bejzbol-softbol, skejtbording, i surfovanje, dok je testiranje brejkdensinga odrađeno na Olimpijadi mladih u Buenos Airesu 2018. godine i smatra se uspješnim.