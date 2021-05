Jokić opet odličan, "brejk" Portlanda

Nikola Jokić meč je završio sa 31 poenom (14-27 iz igre, 3-4 penali) i 16 skokova, uz samo jednu asistenciju, mada su saigrači šutirali 1-10 poslije Jokićevih dodavanja.U prvom poluvremenu obje ekipe bile su napadački raspoložene – Jokić na jednoj, Lilard i Entoni na drugoj strani, a nijedan tim nije uspio da stvori više od šest poena viška.

Uz trojku i dvije odlične asistencije Kampaca, Nagetsi su stigli do +9, ali onda kreće preokret Portlanda. Lilard je u ranom napadu dobijao blokove i pogađao, ili iznuđivao preuzimanja i uspijevao da pogađa pored ili preko Portera, ili da pokrene protok lopte. Probudio se Mekolum u šutu za tri, a Stots je imao više raspoloženih igrača, jer su važne poene dali i Pauel i Sajmons.

Tako je Portland pretvorio -9 u +10 unutar trećeg perioda, da bi u ranoj fazi posljednje četvrtine bilo 102:90. Lilard i Jokić bili su u tom intervalu na klupi, a Porter je samostalno držao Nagetse u igri i smanjio zaostatak na -4.

Taj nalet odbili su Mekolum i Sajmons, a posljednji put na -4 Nagetsi su bili poslije fejd-aveja Jokića za 107:103.

Potom je Entoni pogodio poslije Nurkićeve bek-dor asistencije u stilu Jokića, a Lilard je ubacio tešku trojku iz uručenja za 113:103 na 4:37 do kraja, čime je praktično meč odlučen.

Blejzersi su za tri poena šutirali 19-40, a Nagetsi 11-36, u čemu treba tražiti možda i glavni uzrok pobjede Portlanda.

Upravo je Demijan Lilard predvodio Portland sa 34 poena (10-25 iz igre, 9-9 penali) i 13 asistencija, Si-Džej Mekolum postigao je 21 poen (8-20 iz igre), uz 6 skokova i 3 asistencije, a Karmelo Entoni dodao je 18 (6-12 iz igre). Važan je bio doprinos Jusufa Nurkića sa 16 poena (7-10 iz igre), 12 skokova i 5 asistencija, Anferni Sajmons dao je 14 poena (5-6 iz igre), a Norman Pauel 10.

Osim Jokića, kod Nagetsa je najbolji bio Majkl Porter junior sa 25 poena (11-11 za dva, 1-10 za tri) i 9 skokova, Eron Gordon upisao je 16 poena (7-16 iz igre) i 9 skokova, a Fakundo Kampaco imao je 8 poena (3-4 iz igre), 3 skoka i 5 asistencija. Montej Moris dodao je 10 poena (5-10 iz igre) i 5 asistencija.

Druga utakmica igra se u ponedjeljak na utorak od 4.00 po srednjoevropskom vremenu.

Košarkaši Bruklina savladali su Boston kod kuće sa 104:93 i poveli su sa 1-0 u seriji prve runde plej-ofa istočne konferencije NBA lige.

Najbolji je bio Kevin Durent sa 32 poena (10-25 iz igre, 11-12 penali) i 12 skokova, Kajri Irving upisao je 29 poena (11-20 iz igre) i 6 skokova, a Džejms Harden 21 poen (5-13 iz igre), 9 skokova i 8 asistencija. Džo Heris dao je 10 poena, a bivši igrač Mege Timote Luvavu Kabaro nije ulazio u igru.

Za Seltikse je najefikasniji bio Džejson Tejtum sa 22 poena, mada uz šut iz igre 6-20, uz 3 skoka i 5 asistencija. Markus Smart postigao je 17 poena (6-13 iz igre), 3 skoka i 5 asistencija, Kemba Voker ubacio je 15 poena, a Robert Vilijams 11.

Netsi su domaćini i na narednoj utakmici, koja je na programu u utorak uveče.

Dalas Maveriksi poveli su u plej-of seriji protiv Los Anđeles Klipersa, pošto su u prvom meču slavili 113:103.

Dalas je znatno bolje počeo meč, pa je poveo 24:12. Ipak, Klipersi su uhvatili ritam, pa su sredinom druge dionice došli i do izjednačenja (40:40). Potom su Maveriksi ponovo uspostavili kontrolu (60:55), te su bili u prednosti do početka četvrte četvrtine.

Uzbudljivo je bilo u posljednjih 12 minuta. Ekipa iz Los Anđelesa se izborila za izjednačenje, došla je i do vođstva 98:95. Od momenta kada je semafor pokazao 100:100, uslijedila je serija Dalasa 13:3 i Maveriksi su zabilježili pobjedu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Luka Dončić, koji je imao 31 poen (11-24 iz igre, 5-11 za tri), 10 skokova i 11 asistencija. Mladi Slovenac je treći put u karijeri zabilježio tripl-dabl u plej-ofu najjače lige svijeta. Preij njega, nijedan igrač franšize iz Dalasa nije imao tripl-dabl u doigravanju.

