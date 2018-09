Brazilci zaustavili Srbiju u polufinalu

Srbija nije uspjela da izbori finale Svjetskog prvenstva! Sjajni Brazil je savladao izabranike Nikole Grbića sa 3:0 (25:22, 25:21, 25:22) i kaznio je gotovo sve greške koje su “orlovi” napravili na meču u Torinu.

Brazil je sjajno ušao u meč, dok su odbojkaši Srbije čini se igrali previše “u grču” i to se osjetilo na rezultatu. Ekipa Nikole Grbića je u prvom setu pravila puno grešaka, što je rival itekako znao da kazni.

Loš blok koji je ostavljao puno prostora za Lukasa i Souzu i oni su to koristili da osvajaju poena, pa su u prvom setu bez veće drame došli do prednosti 25:22. Na sve to se nadovezao i sjajan prijem.

Slična situacija je viđena i u drugom setu. “Selesao” je diktirao ritam od rezultata 14:14. Bili su korektori Brazila puno sigurniji dok Srbija nije uspjevala da pronađe igru. Stekli su prednost u drugom dijelu seta i onda je sačuvali do kraja pa su ovaj period igre riješili u svoju korist 25:21.

Srbija je odlično počela treći set. Napokon je proradio blok, dok su počeli da bolje i serviraju odbojkaši Nikole Grbića, pa su “orlovi”poveli 3:0. Brazil se brzo vratio izjednačio na 5:5. Zatim je Kovačević vezao dobre poene za plus 3 (9:6), ali je rival pokazao koliko je snažan. Sjajan prijem i smeč donijeli su im novo izjednačenje 9:9.

Na krilima Atanasijevića, ekipa Nikole Grbića je još jednom sjajno odigrala i došla do plus 3(15:12). Nakon tajm auta Brazil je vezao četiri poena i donio neizvjesnost. U finišu “Selesao” je bio skoncentrisaniji i došao je do pobjede 25:22.

Kod Srbije Aleksandar Atanasijević je imao 16, a Uroš Kovačević 14 poena.

U drugom polufinalu od 21.15 igraju Poljska i SAD.