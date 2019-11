Branislav Krunć produžio ugovor do 2021. godine

Branislav Krunić, trener fudbalera Borca, produžio je ugovor sa banjalučkim klubom do 2021.godine.



Zadovoljni dosadašnjim rezultatima i radom šefa stručnog štaba, čelnici Borca, odlučili su da na ovaj način nagrade Krunića, koji nije krio zadovoljstvo zbog svojversnog priznanja za minuli rad koje je stiglo na njegovu adresu.

"Drago mi je što ćemo i dalje raditi i sarađivati. Rijetkost je da treneru prije isteka ugovora bude ponuđen novi, čime je potvrđeno da Borac pomjera granice u bh. fudbalu. Borac treba biti klub koji donosi nešto novo, kako na terenu, tako i van njega", istakao je Branislav Krunić, trener FK Borac.

"Sigurno će u budućnosti biti i nekih teških trenutaka. To je normalno, i u životu, i u fudabalu. Ipak, mi smo spremni da to sve zajedničkim snagama savladamo i da nakon toga izađemo još jači. Više je faktora koji su uticali na ovaj produžetak saradnje. To su trenutni rezultati, ali i određena "vizija" samog trenera, koji vidi kako klub treba da se razvija i na koji način da funkcioniše", rekao je Vico Zeljković, predsjednik FK Borac.

Krunić ne krije da je klupsko rukovodstvo učinilo sve kako bi igrači i stručni štab nesmetano sproveli u djelo ideju koja je nastala onog trenutka kada je imenovan za glavnog trenera banjalučkog Borca. Iako je cilj još uvijek daleko, Krunić kažu da je ekipa na dobrom putu.

"Nalazimo se na trećoj poziciji. Priželjkivali smo da budemo blizu te pozicije, a u ovom trenutku imamo mjesto koje vodi u Evropu. Do kraja polusezone ostala su još tri kola i cilj nam je da zadržimo tu poziciju", naglasio je Branislav Krunić, trener FK Borac.



Fudbaleri Borca, u narednoj premijerligaškoj rundi, dočekuju mostarski Zrinjski.