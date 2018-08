Braća Dragić posjetili KK "Igokea"

“Slušajte trenere, ali se igrajte košarke”, savjet je Gorana Dragića, mladim košarkašima “Igokee”. Jedan od najboljih plejmejkera današnjice, sa bratom Zoranom, posjetio je trening omladinskog pogona “Igokee” Proćaskao je Goran i sa svojim bivšim trenerom Nenadom Trajkovićem, koji ga je kako kaže štošta toga novog naučio dok su svojevremeno sarađivali u NBA ligasu, "Finiksu".

Onima koji još uvijek stiču osnovna košarkaška znanja, jasno je poručio.

"Ako voliš da igraš košarku, da nisi pod nekim pritiskom nego da uživaš u tome što radiš i da na svaki trening dolaziš sa željom za rad-onda je to ono pravo. To je najbitnije, da kada igraš imaš osmijeh na licu. To je moja poruka njima, da se igraju košarke, a ne da im igra bude opterećenje", rekao je Dragić.

Goran iza sebe ima sezonu za pamćenje. Sa reprezentacijom Slovenije domogao se titule evropskog šampiona,a potom je postoa prvi slovenački košarkaš koji je nastupi na utakmici svih zvijezda NBA lige. Ipak, skromno kaže, od stare slave se ne živi.

"Bilo je lijepo. Nisam mogao da zamislim da ćemo osvojiti evropsko zlato, ali smo na kraju uspjeli u tome. Bilo je fenomenalno, ali život i karijera idu dalje. Ne mogu previše da se vraćam na to. Čeka me nova sezona, i moram da se spremim da budem još bolji", kaže Goran.

Iako je nakon Evropskog prvenstva, odlucio da ode u reprezentativnu penziju, brat mu Zoran čini sve što je u njegovoj moći da Gorana privoli na još jednu akciju u dresu Slovenije. Kaže da još uvijek ne može da prežali, što je zbog povrede propustio pohod na evropski tron.

"To se desi jednom u "sto godina" i baš se desila kad me nije bilo. Ja se nadam da ćemo se skupiti još jednom, na Svjetskom prvenstvu, i da pokušamo da osvojimo medalju", rekao je Zoran Dragić.

Braća Dragić održali su obećenje dato generalnom menadžeru “Igokee” Igoru Dodiku, da će prvi slobodni trenutka iskoristiti da posjete ovaj klub i dvoranu u Laktašima. Tokom posjete, kroz šalu je pao i novi dogovor.

"Vjerujem da ovo nije njihova posljednja posjeta, a kroz šalu smo rekli da će Goran da završi karijeru u "Igokei". Drago mi je da su "uhvatili" vremena da posjete klub. Danas su dobili i odlikovanja od predsjednika Republike Srpske. Veliko je zadovoljstvo svih nas u klubu, i mene lično, što su nam došli su posjetu. Djeca iz kluba su oduševljena. Čitav dan su pitali kada dolaze, da bi se fotografisali sa njima i da ih vide", kaže Igor Dodik, generalni menadžer KK "Igokea".

Braća Dragić, koja vuku korijene iz Republike Srpske, tokom posjete Banjaluci, dobili su odlikovanja od Predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Goran je odlikovan ordenom Njegoša prvog reda, dok je Zoranu uručena Medalja zasluga za narod. Dragići su odlikovani za priznati rad i zasluge u humanitarnoj i duhovnoj oblasti.