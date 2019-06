Boša Tanjević neutješan: Žarko Varajić mi je bio kao brat

Informacija da je kapiten zlatne generacije KK Bosna, koja je osvojila titulu prvaka Evrope, Žarko Varajić preminuo u 67. godini pogodila je gotovo sve zaljubljenike u košarku, a u razgovoru za Klix.ba trener te generacije i veliki Žarkov prijatelj Bogdan Tanjević rekao je da je Varajić tokom čitavog života bio veliki borac i radnik.

Tokom bogate karijere, Varajić je igrao za Bosnu, Sutjesku i Al Ain iz Emirata. Rođen je u Nikšiću 1951. godine, a preminuo je nakon duge i teške bolesti. Kao igrač je tri puta osvojao prvenstvo bivše države Jugoslavije i dva puta je osvojio Kup, a s reprezentacijom je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Montrealu.

Varajić će ostati upamćen kao jedan od velikana ove igre, a njegov rekord od 45 poena u finalu Kupu evropskih šampiona protiv Varezea, kada je Bosna osvojila titulu prvaka, ni dan danas nije srušen.

Tanjević je u razgovoru za Klix.ba rekao da je s Varajićem imao odnos kao otac ili brat, a istakao je da je jednim dijelom bio spreman na ovakav epilog.

"Koliko god smo bili nevelike razlike u godinama, imao sam odnos s njim kao otac ili brat. Traumatično je, nažalost, nismo to mogli spriječiti i nekako smo bili spremni za ovakvu situaciju. Bolest je bila duga i teška, bilo je puno pokušaja da se to izliječi, ali je bio u jako teškoj situaciji", rekao je Tanjević.

On je otkrio da su se gotovo svi članovi šampionske ekipe Bosne međusobno čuli nakon što je informacija o smrti i zvanično potvrđena te da se njegov rekord iz finala Kupa evropskih prvaka, kada je postigao 45 poena, nikada neće srušiti.

"Uglavnom svi članovi zlatne ekipe smo se međusobno čuli, sve nas je pogodila ova informacija. Sigurno je da će Žarko biti upamćen kao jedan od najboljih košarkaša BiH, ali i bivše države Jugoslavije, a njegov rekord iz finala Kupa evropskih prvaka kada je Bosna postala prvak Evrope vjerovatno se nikada neće oboriti", otkriva trener pod čijim vodstvom je KK Bosna 1979. godine posala prvak Evrope.

Kada je riječ o privatnom životu Varajića, Tanjević kaže da je bio veoma ozbiljan, ali i predan onome što radi.

"U privatnom životu, Žarko je bio ozbiljan i to je razlog zbog kojeg je dobio kapitensku traku. Uvijek je bio predan radu, uvijek je bio prvi na fizičkim pripremama, što igrači obično ne vole, ali na čelu je bio on jer je kapitenski podnosio te najteže stvari. Bio je ozbiljan sportista i po uloženom naporu, apsolutno je zaslužio to", otkriva Tanjević.

Za kraj, Tanjević je rekao kako je Žarko tokom čitave karijere mnogo radio i da je to najbolja poruka za mlade igrače i buduće košarkaše.

"Nažalost, nemamo mnogo snimaka u kojem je Žarko govorio, imamo tek tu utakmicu iz Grenobla kada je pokazao o kakvom košarkašu se radi. Sve je to plod jednog ogromnog rada, fizičkog i tehničkog stanja iz kojeg je moguće napraviti takav podvig - što je najboljih opis njegovog učinka u finalu Kupa evropskih prvaka", kazao je za kraj razgovora legendarni Bogdan Tanjević.

Žarko Varajić ujedno je i dobitnik šestoaprilke nagrade, najvećeg društvenog priznanja grada Sarajeva 1979. godine i njegovo će ime sigurno zlatnim slovima biti upisano u istoriju košarke na ovim prostorima.