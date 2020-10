Boris Blagojević: Šampion u košarci i biciklizmu

Boris Blagojević šampion Republike Srpske u biciklizmu.

Na pomen imena Borisa Blagojevića prva asocijacija za one koji prate sport je KK Borac. Blagojević je bio član najbolje generacije Borca, koja je bila prvi šampion BiH, koja je prva izašla na međunarodnu scenu, igrala ABA ligu i zbog koje su mnogu hrlili u dvoranu Borik na utakmice. Košarkašku karijeru ovaj momak koji je imao sjajne fizičke predispozicije je završio 2004. godine zbog problema sa povredama.

Nakon košarkaške karijere ostao je u sportu i posvetio se biciklizmu i vjerovali ili ne u 46 godini postao je šampion Republike Srpske u drumskom biciklizmu u Master kategoriji. Za vikend je na autodromu Zalužani osvojio tri medalje. Postao je šampion Republike Srpske na drumskoj trci, a drugi je u BiH, dok je u trci na hronometar bio bronzani u šampionatu Republike Srpske.

“U suštini ja poslije košarke nisam prestao da se bavim sportom. Uvijek sam bio u nekom od sportova. Biciklizam je fenomenalan sport u kojem si uvijek u prirodu. Mnogo lijepog možeš da vidiš. Jedan od najzdravijih sportova je. Ja sam u to ušao rekreativno nisam uopšte mislio da se ozbiljnije bavim. Onda sam upoznao ljude, počeo da se družim, pa onda odlasci na rekreativne trke i evo došao sam u fazu da sam se takmičio u šampionatu Republike Srpske i BiH i došao je i taj da nazovemo uspjeh”, rekao je Blagojević.

Za njega sada možemo reći najbolji biciklista među košarkašima i najbolji košarkaš među biciklistima.

“U suštini svaki sport je sličan. Zajedničko je da ako želiš da uspiješ moraš da budeš uporan i da radiš. Sve ostalo je do individue. Koliko se u kolektivnom sportu uklapaš u tim, a na drugoj strani koliko si jak mentalno. Ovo je suprotno od košarke i ispunjava me što je to borba protiv samog sebe.U košarci radiš za tim i oni rade za tebe, a ovdje je suprotno. Mada i biciklizam je kolektivni sport ako imaš ekipu i radiš ekipno na nekim trkama. Ipak u većinom zavisiš samo od sebe, jer ako te “izdaju noge” nema te nigdje”, kaže Blagojević i nastavlja:

“Spartanski sport. Nisam vjerovao da je ovako naporno. Tek kad ideš na neka brda vidiš koliko je to zahtjevno. Tek kad završiš trku kao u Italiji ili Austriji gdje sam vozio tek tad vidiš koliki su ti ljudi profesionalci. Kad se popneš na vrh tog brda osjećaš se sjajno. Nema srećnijeg čovjeka od tebe. To me ispunjava i zato se bavim biciklizmom. Jako je dobar sport jer se njim možeš baviti do kraja života. Suština je da budeš u prirodi i na svježem vazduhu”.

(kosarka24)