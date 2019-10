Bordo - Nant, nedjelja u 15:00

Nedjeljni termin od 15 časova na ATV-u rezervisan je za francusku Ligu 1. Ove sedmice donosimo vam više nego zanimljiv duel Bordoa i Nanta.

Žirondinci su pobjedom u Kupu protiv Dižona prekinuli potencijalnu seriju loših rezultata nakon poraza od Lila i Sent Etjena. Domaći se uzdaju u Nikolu de Previle i Samuela Kalua protiv veoma nezgodnog Nanta koji je prvi pratilac PSŽ-a. ''Kanarinci'' igraju odličan fudbal ove sezone, ali su u prošlom kolu kiksali na svom terenu protiv Nice. Tako je aktuelni šampion pobjegao Nantu na osam bodova prednosti i realno je da PSŽ do kraja sezone vodi trku sam sa sobom, jer ostale ekipu nisu na tom nivou. Ako bi Nant uspio da ostane na mjestu koje dogodine vodi u Evropu, to bi bio veliki uspjeh za ovaj kluba.

Bordo – Nant, nedjelja 15 časova na Alternativnoj televiziji.