"Borčeva djeca" pokazala zube

Dan nakon utakmice sa Olimpijakosom, mladi rukometaš Borca, Luka Knežević vida sportske rane. Ceh svoje požrtvanosti na parketu "Borika", platio je sa tri kopče na glavi.



Ne žali, kaže, zbog toga, niti jedne sekunde, a jedino ga tišti što sa saigračima nije uspio da obori rivala iz Atine na pleća.

"Ponosan sam na ekipu nakon utakmice. Od prve do zadnje sekunde borbenost je bila na nivou. Nema se šta zamjeriti, dali smo sve od sebe. Iako smo doživjeli poraz, stvarno, moram da čestitam ekipi. Nije mi žao (zbog posjekotine). To nikada nije bio problem. Za ekipu idem na glavu i kost što se kaže", rekao je Luka Knežević, RK Borac.

Birokratske zavrzlame pred dvomeč sa Olimpijakosom, "natjerale" su trenera banjalučkog Borca, Mirka Mikića, da u vatru, drugog po jačini evropskog takmičenja, gurne sedam golobradih mladića koji su do juče igrali Prvu ligu Republike Srpske. "Borčeva" djeca u svojoj kući nisu ustuknula, pa su daleko iskusnijim igračima Olimpijakosa pokazali zube.

"Svi smo bili pod utiskom. Bila je puna dvorana. Pričali smo između sebe, malo nas je uhvatila i trema, ali na kraju je sve bilo super. Nismo izgorili u toj atmofseri, igrali smo pred punom dvoranom kao da smo već stotinu puta igrali takve utakmice", istakao je Luka Knežević, RK Borac.

"To je velika stvar za ovaj klub, ali i za njih. Nadam se da su gledaoci vidjeli koliko su ponosno stajali, koliko su se bacali za svaku loptu, "kidali". Jesu grčki igrači bili fizički nadmoćniji, ostajali su naši mladi igrači iza leđa, dobijali dva minuta, ali sve je to do stasavanja i ti igrači će nama biti potrebni za dvije godine, kad će biti okosnica kluba", naglasio je Mirko Mikić, trener RK Borac.

Generacija Luke Kneževića, imenjaka mu Perića i ostalih, ne krije da je sve što zna o rukometu naučila od Nebojše Golića, pod čijim patronatom su stekli prva znanja. Potom ih je, pod svoje uzeo trener Goran Garić koji ih je vodio kroz prvoligaški karavan Srpske. Zadovoljni izdanjem svojih pitomaca, Golić i Garić poručuju da u njima itekako ima štofa da jednog dana budu nosioci igre Rukometnog kluba Borac, ali da moraju ostati čvrsto na zemlji predani napornom radu.

"Naravno da mi je drago volio bih da ih bude još više. Ti momci trebaju dobiti šansu. Imaju kvalitet, ali moraju još uvijek puno da rade, predstoji im još odricanaj kako bi napravili pravu karijeru. Vjerujem da će da nastave uzlaznom putanjom, imaju dobrog trenera i stručni štab", istakao je Nebojša Golić, rukometni trener.

"Naravno da sam ponosan na tu djecu. Nije floskula kada kažem da Borac ne treba da brine za budućnost. To je zaista tako. Recimo, mali Luka Perić je postigao tri gola sinoć i pokazao je da se može računati na njega, ali i na ostalu djecu. Sve je to dječije, ako malo polete, tu smo mi treneri da ih smirimo, ali to su dobra djeca i oni to sve razumiju", naglasio je Goran Garić, trener omladinskih selekcija RK Borac.

Rukometaši Borca, poraženi su od Olimpijakosa u dvorani Borik rezultatom 25:20, u revanš utakmici prvog kola Kupa EHF. Banjalučki "crveno plavi" tako su završili svoj evropski put za ovu sezonu, a svima u klubu ponešto bi trebalo da ostane za nauk. Onim mlađim igračima da stečenim iskustvom nastave sa još boljim radom, a klupskom rukovodstvu da se na evropskoj sceni papirologija završava na vrijeme i da "tamo preko" ne mare puno za ovdašnje igre gluvih telefona.