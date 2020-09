Borac večeras za čudo protiv Portugalaca

Debi na međunarodnoj sceni fudbaleri Borca imali su na današnji dan prije 45 godina, a večeras na Gradskom stadionu imaće priliku da napišu možda i najljepšu stranicu klupske istorije i prvi put preskoče drugu evropsku prepreku.

Tog 17. septembra 1975. pred prepunim stadionom u Banjaluci deklasirali su nejaki Rimelanž iz Luksemburga sa 9:0, a ovog puta od 20 časova im je protivnik portugalski Rio Ave u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Tribine će ovaj put nažalost ostati prazne iz dobro poznatih razloga. Svima je jasno da se kvalitet premijerligaškog fudbala i onog u Primeiri ne može ni porediti, ali u redovima "crveno-plavih" se ne plaše i smatraju da kada igraju na svom terenu niko ne može da bude apsolutni favorit.

"Ne treba da se plašimo Rio Avea, ako se ni oni ne plaše nas. Ne bih da izgleda da ne respektujem rivala, ali znam dobro za koga igram, u Borcu sam već neko vreme. Pogotovo ne treba da se bojimo jer igramo kod kuće. Smeta mi kada neko kaže da je dovoljno to što smo u Evropi prošli Sutjesku, ne mogu to da razumem. Nadam se pobjedi", naglasio je jedan od najboljih fudbalera Banjalučana Almedin Ziljkić.

Šef stručnog štaba Vlado Јagodić je istakao da niko ne može igračima i njemu da oduzme nadu da mogu da se suprotstave Portugalcima i prođu u treće kolo, što u 94 godine dugoj istoriji kluba nije pošlo za rukom nijednoj generaciji Banjalučana.

"Nadam se da možemo do uspjeha koji klub do sada nije napravio. Vrlo dobro znam kvalitete rivala. Imaju četiri iskusna igrača koji su okosnica tima, a oko njih su okupljeni mlađi, djeluju dosta dobro. Forsiraju igru do noge s ciljem da imaju posjed lopte, skautirali smo ih u sve tri kontrolne utakmice koje su odigrali. Imaju i nekih mana, a one i činjenica da igramo na našem terenu nam bude optimizam. Nažalost, nećemo imati podršku sa tribina, ali igrači znaju da su navijači uz njih. Nećemo se braniti, takva igra nam ne bi mogla donijeti ništa dobro - istakao je Јagodić.

Stručni štab neće moći da računa na lijevog beka Aleksandra Subića, koji izostaje zbog povrede zarađene u duelu sa Sarajevom, pod znakom pitanja je napadač Јovo Lukić, koji se požalio na povredu aduktora, a Siniša Dujaković je posljednjih dana trenirao punim intenzitetom i očekuje se da započne susret.

Meč između Borca i Rio Avea igra se na gradskom stadionu u Banjaluci sa početkom u 20.00 časova.