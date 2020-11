Borac je bio fantastičan na Zlatiboru. Banjalučani su odigrali najbolji meč u dosadašnjem dijelu sezone i slavili su u trećem kolu druge ABA lige protiv domaćina Zlatibora 93:70.

Već od starta ekipa Marka Šćekića je bila u pravom ritmu. Odlična tranzicija, jaka odbrana i poeni mladog Nemanje Nikolića donijeli su Banjalučanima prednost 12:3. Gdje je stao Nikolić, nastavio je Božo Đumić.

Borac je došao do 24:7. Domaćin prvog turnira nije uspjevao ništa da pogodi, a ekipa Marka Šćekića je sjajnim napadom došla do ogromne prednosti na poluvremenu 51:24.

Banjalučani nisu popuštali ni u nastavku Pogađali su sa svih pozicija pa su u trećoj četvrtini došli i do plus 30 (75:45). Borac je tako došao do prve pobjede na terenu a ranije su bez borbe dobili meč protiv Gorice koja zbog korone nije došla na takmičenje.

🏀🏀🏀 Jonathan Davis of @KKBoracBL from downtown! #ABALiga2 pic.twitter.com/f6XLkqgWfa

— ABA Liga 2 (@ABA_League2) November 16, 2020

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Nikola Tanasković sa 19, Nemanja Nikolić je dodao 17, a Tavarijus Šajn 12 poena. Inače bio je ovo prvi poraz Zlatibora na turniru ABA 2 lige.

U posljednjem meču na prvom turniru druge ABA lige Borac igra protiv MZT u srijedu u 17 časova.