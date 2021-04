Borac slavio u Zenici i ostao u utrci za Ligu 6

Košarkaši Čelika i Borca danas su u zeničkoj Areni odigrali derbi 25.kola košarkaške lige BiH. U sjajnom meču punom preokreta na kraju je slavila ekipa Borca rezultatom 77:87.

Zeničani su u ovaj duel ušli s omjerom od 14 pobjeda i osam poraza, dok su gosti u Zenicu doputovali s omjerom od 11 pobjeda i 10 poraza, te im je danas bila potrebna pobjeda kako bi ostali u igri za plasman u Ligu 6.

Kako se i očekivalo od početka su se ekipe izmjenjivale u vodstvu, tako je prva četvrtina završena rezultatom 18:18. U drugoj četvrtini bolja igra gostiju, proradio je vanjski šut, te se na poluvrijeme otišlo pri vodstvu Borca rezultatom 34:42.

U trećoj četvrtini bude se domaćini, igraju sjajnu odbranu, te je proradio šut u napadu, a to se primijetilo i na rezultatu, te je na kraju treće četvrtine na semaforu bilo 61:58 za Čelik.

Posljednju četvrtinu bolje otvaraju gosti, te serijom 2:13, prelaze u vodstvo 63:71. To je bio znak da trener domaće ekipe Josip Pandža zove minutu odmora, a imao je i šta kazati svojim igračima za igru u prvih pet minuta posljednje četvrtine. Na tri minute do kraja gosti vode plus pet 70:75. Ipak gosti nisu dopustili da Zeničani ponovo preokrenu, te su utakmicu priveli kraju u svoju korist. Konačni rezultat utakmice bio je 77:87 (18:18, 16:24, 27:16, 16:29) za Borac.

Kada su u pitanju najbolji pojedinci u redovima gostiju, Nikola Tanasković bio je sjajan sa 25 poena, Đorđe Simeunović postigao je 18, dok je Aleksandar Radukić dodao 16 poena. U redovima Čelika, Milivoje Božović ubacio je 21 poen uz 10 skokova, Srđan Gavrić postigao je 16, a Haris Delalić dodao je 15.

Čelik je sada na omjeru od 14 pobjeda i devet poraza, dok je Borac na omjeru od 12 pobjeda i 10 poraza, te će do kraja prvenstva biti veoma uzbudljiva utrka za plasman u Ligu 6.

(Izvor: SportSport.ba)