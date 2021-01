Ispustio je Borac plus 11 u poslednjoj četvrtini. Izjednačenje, za produžetak donio je Sejfić sa linije penala. Borac je imao tri desetinke za poslednji napad, ali akcija koju je na tajm autu nacrtao Dragan nikolić nije prošla. Gledaćemo produžetak u Boriku.

Od samog početka utakmice "crveno plavi" imaju rezultatsku prednost.

Na drugoj strani Radoje Spasojević ubacio je 10 poena za Sutjesku, a Đorđe Milošević ubacio je 8.

Sutjeska je mnogo bolje otvorila drugi period igre i sa dvije trojke za manje minut smanjila prednost. Ekipe su igrale u serijama.

Druga četvrtina pripala je ekipi iz Nikšića 23:15, ali Borac na odmor ide sa prednošću 53:45.

U prvom poluvremenu kod Borca se istakao Nikola Tanasković sa 15 poena, a na drugoj strani to je bio Milošević sa 17.

Borac je serijom 6:0 otvorio drugo poluvrijeme. Tanasković je nastavio tamo gdje je stao u prvom poluvremenu. Prednost je sredinom trećeg perioda išla i na plus 11 za Banjalučane. Uslijedila je serija grešaka na obje strane, a Sutjeska je uspjela vrlo brzo da smanji zaostatak. Ipak, Borac čuva prednost pred odlučujućih deset minuta. I to najviše zahvaljujući Drašku Kneževiću koji je pogodio dvije trojke i to sa osam metara

Listu strijelaca Banjalučana predvodi upravo Knežević sa 19 poena, dok je Tanasković na 17.

Kod Sutjeske, Đorđe Milošević je najefikasniji sa 23 poena.