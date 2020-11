Borac protiv Širokog želi da produži niz na domaćem terenu

U posljednja četiri kola jesenjeg dijela sezone u Premijer ligi BiH fudbaleri Borca ulaze sa stopostotnim učinkom na Gradskom stadionu i lošom formom na gostujućim terenima. Porazom u Mostaru od Zrinjskog prepustili su “plemićima” treću poziciju na tabeli, pa će sutra morati da nastave pobjednički niz u Banjaluci, ukoliko žele da zadrže korak za vodećim timovima.

"Pokazali smo dosta nelogičnosti u gostujućim utakmicama. To nije ono što prikazujemo na treninzima. U Mostaru smo htjeli da igramo na gol više, ali to nismo ostvarili. Hrabri me naša igra na domaćem terenu i smatram da imamo pravo da budemo optimisti, jer imamo igrače koji su u stanju da nastave niz", rekao je Jagodić.

Glavobolje zadaju povrede Milojevića, Melega i Ziljkića, koji nisu mnogo trenirali ove sedmice, dok u sastavu sigurno neće biti Aleksandar Radulović koji je pozitivan na virus korona. Dobra vijest je da se kapiten Stojan Vranješ oporavio od Kovida 19, pa bi već od ponedjeljka trebao da bude na raspolaganju stručnom štabu.

Borac na Gradskom stadionu nije slavio protiv Širokog u posljednja dva meča, a žele da se revanširaju i za ubjedljiv poraz iz prvog ovosezonskog duela.

"Mi smo ovdje favoriti i moramo da preuzmemo tu ulogu. Ne želimo da dođemo u posljednje kolo protiv Tuzle, a da ne možemo da uhvatimo priključak sa timovima iz vrha", izjavio je Jagodić.

Šest golova na posljednjih pet utakmica bilans je Jove Lukića u minulom periodu. Mladi napadač je nakon privikavanja uhvatio ritam i nada se da bi u sutrašnjem duelu ponovo mogao da zatrese mrežu protivnika.

"Očekuje nas teška utakmica protiv Širokog Brijega. Dobro smo radili ove sedmice, očekujemo pravi derbi sa dosta šansi i golova. Nadamo se da ćemo upisati novi trijumf", poručio je Lukić.

Utakmica je na programu sutra u 17 časova. Već u srijedu Borac gostuje Krupi, koja se bori za opstanak, a onda dočekuju lidera prvenstva Sarajevo. Zgusnut raspored na kraju prvog dijela šampionata završiće gostovanjem Tuzla sitiju 12. decembra.