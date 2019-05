Borac obezbjedio titulu i povratak u Premijer ligu BiH

Borac je furziozno prošao kroz Prvu ligu Republike Srpske. Izgledalo je da će Sloga iz Gornjeg Crnjelova do kraja biti konkurent za titulu, ali ipak nijedna ekipa nije mogla da prati ritam Banjalučana.

Borac je stekao 18 bodova prednosti i, iako je ranije bilo jasno ko je šampion, izabranici Darka Vojvodića su u Prijedoru matematički osigurali povratak u Premijer ligu. Ima i u tome simbolike, jer je Borac baš na rivalskom stadionu završio posao.

"Nismo se nadali da ćemo ovako brzo doći do titule, ali smo presrećni. To nam je bio glavni cilj, a dobro znate koliko smo problema imali pred početak sezone, uz sve turbulencije. Velikom slogom u klubu, dobrim vođstvom uprave, preko trenera i igrača, svi smo zajedno bili na istom cilju. Nije bilo nimalo lagano, to znamo mi iznutra, sve vrijeme smo u Slogi imali ozbiljnog konkurenta," rekao je sportski direktor Borca Marko Maksimović.

Borac se vratio tamo gdje mu je mjesto. Pred upravom kluba i sportskim sektorom sada je novi izazov, da se napravi ekipa kadra za borbu u Premijer ligi.

Mi smatramo da smo povratkom Stojana Vranješa i još nekih iskusnih fudbalera počeli da stvaramo kostur koji bi u narednom periodu trebao da činu ekipu Borca. Vidjeli ste da je Premijer liga jača od Prve lige Republike Srpske. Moraćemo svi zajedno da sjednemo, analiziramo situaciju u klubu i samu ligu, pa zatim odredimo ciljeve za narednu godinu," dodao je Maksimović.

Utakmice Kupa BiH protiv Širokog Brijega pokazale su nam da možemo da budemo konkurentni ekipama iz vrha, ali to za klub kakav je Borac nije dovoljno, jer mi želimo pobjede, poručuje Maksimović. Sezona u Prvoj ligi Republike Srpske traje do osmog juna. Odmor će biti veoma kratak, jer bi Borac sedam dana kasnije trebao da počne sa pripremama za Premijer ligu.