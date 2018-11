RK Borac na pragu osmine finala

Još 60 minuta dijeli Banjalučane od osmine finala Čelendž kupa. Borac pred revanš ima gol prednosti, poslije pobjede u Vogošći. Rival je tokom sedmice zamijenio trenera, pa je sada na klupi iskusni Kasim Kamenica. Iz RK Borca poručuju da ne namjeravaju ništa da brane.

U utakmicu ulazimo kao da smo u minusu, jer je to jedini način da dođemo do pobjede, rekao je trener Mirko Mikić. Poručuje da njegovi izabranici moraju da imaju mnogo bolji pristup nego što je to bio slučaj u Doboju, gdje su poraženi od oslabljene Sloge. Iako se Banjalučani dobro poznaju sa sutrašnjim rivalom Mikić očekuje neko iznenađenje od mnogo iskusnijeg kolege sa protivničke klupe.

"Ne znam koliko Kamenica može da promijeni za tako kratko vrijeme. Bio sam u istoj situaciji pred prvi susret, odradili smo dva treninga i pokušao sam nešto spremiti, ali ne može se promijeniti potpuno stil igre za taj period. Iz igračkih dana, kada sam nastupao protiv njegovih ekipa, znam kakav je stil gajio. On je iskusan trener koji traži od svojih igrača mnogo trčanja. Insistira na tranziciji, i u odbrani i u napadu," rekao je Mikić.

Najiskusniji Bojan Ljubišić smatra da su evropske utakmice velika stvar, pogotovo za mlade igrače. Prisjetio se okršaja protiv Sandefjorda i Kilkisa, pojedinih rukometaša Borca iz ove generacije. Ukoliko mi budemo pravi vjerujem da ćemo izboriti pobjedu, poručio je Ljubišić.

"Smatram da se mi najviše pitamo u ovoj utakmicu. Moramo da budemo pravi i da uđemo sa pravim pristupom. Ukoliko budemo na dobrom nivou vjerujem da ćemo proći u sljedeće kolo," rekao je Ljubišić.

Utakmica se igra sutra od 20 časova u dvorani Borik. Podrška publika je izuzetno važna za ovu ekipu, kažu u Borcu, i nadaju se da će Banjalučani prepoznati momenat kako bi zajedno došli do pobjede i osmine finala Čelendž kupa.