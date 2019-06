Borac i Banjaluka su Srbija

FK Borac je dobio veliko pojačanje dolaskom Marka Jovanovića. Kvalitetom i velikim iskustvom pomoći će mnogo Banjalučanima u predstojećoj sezoni u Premijer ligi. Bivši štoper Partizana potpisao je ugovor na godinu dana sa klubom iz Platonove i večeras je zadužio opremu.

Ujutru će Jovanović odraditi i prvi trening na Zlatiboru. Došao je spreman, jer je u prethodnom periodu radio individualno sa vjerovatno najboljim kondicionim trenerom u Evropi Andrejom Milutinovićem. Nikada nije igrao protiv klubova iz BiH, ali je upoznat sa kvalitetom lige.

"Prve impresije su pozitivne, srećan sam što sam ovdje i što smo poslije mjesec dana pregovora završili onako kako smo Borac i ja željeli. Poznajem nekoliko momaka iz kluba, najbolji prijatelj Miloš Karišik igrao je za Krupu tako da sam od njega dobio sve informacije. Borac i Banjaluku gledam kao Srbiju i to je meni veoma važno. Presudlila je ambicija kluba i projekat koji su me predstavili za narednih nekoliko godina. Htjeli su da budem dio toga i to mi se svidjelo. Nadam se da ću sa Borcem ponovo bit na visokom nivou, kao nekada sa Partizanom," rekao je Jovanović po dolasku na Zlatibor.

Iskusni defanzivac poručuje da jedva čeka početak prvenstva. Imamo zanimljiv raspored na startu prvenstva poručuje Jovanović koji očekuje da se brzo uklopi u novi kolektiv.

Ima vremena, ostalo je više od 15 dana do početka Premijer lige. Borac je ušao u ligu i moramo postepeno ići. Ne trebamo ništa obećavati, naravno da bih želio visok plasman, trrofeje i Evropu. Pritisak ne treba stavljati na ovu ekipu, imam iskustvo iz Partizana gdje smo osvojili nekoliko titula, ali nije uvijek bilo idilično. Vjerujem u ovu ekipu i dobar rezultat, ali najvažnije da idemo korak po korak," rekao je Jovanović.

Borac i Jovanović počeli su sa pregovorima domah po završetku sezone u Srbiji. Marko je imao dobru sezonu u Voždovcu. Momak rođen u Arilju prije 31 godinu gledao je ponovo ka pečalbi, ali je ponuda Borca bila primamljiva.

"Razmišljao sam o inostranstvu, igrao sam stvarno dobro minule sezone i bilo je logično da tako gledam. Uprava želi da napravi novi Borac, kako je vrijeme išlo bili su veoma uporni, kako predsjednik tako i trener. U godinama sam kada mogu nešto da uradim, tako da se nadam da ću biti pojačanje za Borac," zaključio je Jovanović.