Borac ponovo vodi protiv Zrinjskog: 2 - 1

U samom finišu prvog poluvremena fudbaleri Borca ponovo stižu do prednosti, a svoj drugi gol na utakmici postigao je Stojan Vranješ u 43. minutu.



Borac je do prednosti stigao u 14. minutu meča, a strijelac je bio kapiten Stojan Vranješ kojem je to bio 13. prvenstveni pogodak ove sezone. Već u 22. minutu meča ekipa Zrinjskog stiže do izjednačenja preko Dragana Jovanovića.

Fudbaleri banjalučkog Borca u derbiju 30. kola Premijer lige BiH dočekuju mostarski Zrinjski.

Odigrana je već jedna utakmica 30. kola.

Duel Sarajeva i Slobode završen je rezultatom 0:0.

FK Borac: Lakić, Uzelac, Ćorić, Mols, Vojnović, Brtan, Vranješ, Meleg, Panajotis, Zakarić

HŠK Zrinjski: Varvodić, Ćorluka, Zlomislić, Jakovljević, Ljubić, Enin, Marušić, Magdić, Juranović, Tičinović, Bilbija