Borac deklasirao Rudar u Kaknju (1:6) i plasirao se u četvrtfinale Kupa BiH

Fudbaleri Borca plasirali su se u četvrtfinale Kupa BiH. Sa ubjedljivih 6:1 savladali su kakanjski Rudar. Dva puta se u strijlece upisao Jovo Lukić, po jedan pogodak postigli su Dujaković, Zakarić, Ziljkić i Marković. Borac je dominirao od samog početka, pa je sve gotovo bilo riješeno do poluvremena. Počasni pogodak za "zeleno-crne" postigao je Mirza Šubo iz jedanaesterca u 73. minutu.Trener banjalučana Vlado Jagodić, nije krio zadovoljstvo nakon plasmana među osam najboljih u Kupu.

„Mi smo došli sa jasnom namjerom i ciljem da izborimo plasman u četvrtfinale. Naš cilj je da uz plasman na tabeli, prezimimo u Kupu, tako da je danas bilo moranje. Pogotov nakon one loše partije u Bijeljini. Danas smo bili efikasni, to me veseli. Danas smo bili u prvom poluvremnu raspucani, iako je teren bio poprilično težak. Šutnuli smo 14 puta prema golu, postigli dva evro gola. To nas je dovelo do toga da na poluvremenu možemo mirno privesti utakmicu kraju. Ponavljam, veseli me broj postignutih golova. Možda nam nije trebao penal, ali mora se i propust desiti. Momci zaslužuju sve pohvale. Ovo je dobar uvod i primjer kako treba da se ponašamo protiv svakoga na strani“, izjavio je nakon utakmice trener Borca Vlado Jagodić.

Sarajevo je bilo prejako za Krupu. Bordo tim slavio je 4:2, dok je iz daljeg takmičenja ispao i bijeljinski Radnik. Tuzla siti je slavio 3:1. U duelu prvoligaša Srpske, Zvijezda 09 nakon penala savladala je Rudar iz Prijedora 4:3.

KUP BiH osmina finala

Rudar (Kakanj) – Borac 1:6

Krupa - Sarajevo 2:4

Velež (Nevesinje) - Klis 0:2

Rudar Prijedor - Zvijezda 09 3:4 nakon penala

