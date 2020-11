Borac bez Vranješa u Mostaru, cilj prekid loše tradicije

Bodove u Mostaru fudbaleri Borca sutra će morati da traže bez Stojana Vranješa koji je pozitivan na virus korona, dok je nastup Marka Brtana pod znakom pitanja.



Sa ekipom nisu otputovali ni suspendovani Đorđe Ćosić, na kojeg u klubu ne računaju do proljećnog dijela sezone, kao ni Ivan Crnov sa kojim bi uskoro trebalo da bude sporazumno raskinuta saradnja.

"Desilo se da je nalaz kapitena Stojana Vranješa pozitivan. On je na vrijeme izolovan, već sedam dana nije sa ekipom zbog visoke temperature. Što se tiče Brtana, on je tek dva dana trenirao sa saigračima. Kada je Đorđe Ćosić u pitanju, on je napravio to što je napravio. Odluka kluba, ali i mene je da na njega ne računamo do kraja polusezone", poručio je Vlado Jagodić, trener Borca.

Nema težeg gostovanja za fudbalere Borca u Premijer ligi BiH od predstojećeg u Mostaru. U slučaju pobjede "crveno-plavi" bi pobjegli "plemićima" na pet poena prednosti i došli u dobru poziciju pred posljednja četiri kola prvog dijela sezone.

"Mislim da imamo kvalitet, volju i snagu da konačno srušimo i lošu tradiciju pod Bijelim Brijegom. Nadamo se dobroj utakmici", izjavio je Jagodić.

Zrinjski je prije odlaska na reprezentativnu pauzu ušao u dobru seriju. Vezali su tri uzastopne pobjede, uz sedam postignutih golova. Sutra neće moći da računaju na Filipovića, ali je forma Nemanje Bilbije ono na šta u Borcu posebno moraju da obrate pažnju. Desni bek Siniša Dujaković zadovoljan je radom u prethodnom periodu i nada se da bi on i njegovi saigrači mogli da budu barem na približnom nivou iz meča sa Željezničarom.

"Očekuje nas teška utakmica protiv kvalitetne ekipe koja se bori za sami vrh tabele, kao i mi. U posljednje vrijeme igraju jako dobro. Maksimalno smo iskoristili ovu pauzu da se što bolje spremimo za predstojeći meč i ukoliko ponovimo pristup iz prethodnog meča možemo da se nadamo pozitivnom rezultatu", izjavio je Dujaković.

Utakmica je na programu sutra od 17 časova. Nakon duela protiv Zrinjskog, Borac će narednog vikenda na Gradskom stadionu odmjeriti snage sa Širokim Brijegom.