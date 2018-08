Bolje poraz sada, nego na US openu

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, rekao je poslije poraza od Stefanosa Cicipasa, da ga ovakvi neuspjesi sigurno ne raduju i da je to nešto što ga frustrira.



"Zaista sam želeo da dođem do dobrog rezultata. Porazi u ovim delovima turnira me sigurno ne raduju. Zaista me to frustrira. Ali moram da ih prihvatim i nastavim dalje", rekao je Novak poslije eliminacije.

Nekada najbolji teniser na ATP listi u osmini finala izgubio je od mladog grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa (6:3, 6:7 (5), 6:3).

"Naredni turnir na kojem ću igrati je Sinsinati, jedini Masters koji nikada nisam osvojio u karijeri i nadam se da ću imati dobar turnir", kazao je Đoković.

Srpski igrač istakao je i šta nije dobro radio u ovom duelu.

"Jednostavno nisam igrao dobro, pogotovo sa osnovne linije. Nisam ni dobro riternirao. Tako da sveukupno nije bio ovo sjajan meč za mene. Dešavaju se ovakvi dani i bolje da se dese sada, nego kasnije na američkoj turneji".

Đoković je pohvalno pričao o Cicipasu, koji još uvijek nije napunio 20 godina.

"On je definitivno jedan od lidera generacije koja dolazi, pogotovo ove sezone u kojoj je imao neke fantastične pobede. Veoma je talentovan, ulažen mnogo truda na terenu i van njega. Bio je najbolji junior sveta i ako nastavi ovako svetla je budućnost pred njim", rekao je Novak.

Đoković je na kraju istakao da je Cicipasa igrao bolje u odlučujućim momentima, da je to sve sport i da igrači moraju da se nose sa takvim situacijama.