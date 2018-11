Bolid poletio sa staze, uletio u publiku i raspao se u paramparčad VIDEO

Na krivini, Floršova nije skrenula desno kao ostatak takmičara, već je produžila u punoj brzini pravo, a njeno vozilo se odvojilo od tla i završilo iznad glava gledališta, raspadajući se od udara u dijelove konstrukcija.

Kako je saopštila Svjetska automobilistička federacije, Sofija Florš je u svjesnom stanju prebačena u bolnicu, kao i četvoro ljudi.

U pitanju su još jedan takmičar, dva foto-reportera i jedan radnik obezbjeđenja, piše Blic.

All our thoughts and prayers goes to Sophia Flörsch and everyone involved in the horrible crash that just happened in #F3 #MacauGP pic.twitter.com/H9KwDQUHvx

