Bokser preminuo poslije nokauta, doktori se 11 dana borili za njegov život

Mladić je hitno prevežen u bolnicu u poljskom gradu Kjelceu, gdje mu je operisan mozak, ali poslije jedanaest dana borbe ljekara za njegov život ta bitka je, nažalost, izgubljena.

Al-Svaisat se borio u preliminarnoj rundi šampionata planete sa Estoncem Antonom Vinogradovom kada je doživio nokaut prilikom kog je izgubio svijest.

Ljekari su u ringu pokušali da mu pomognu, ali kada su ustanovili da to ne uspjevaju, hitno su ga uputili u bolnicu.

- S dubokom tugom smo saznali da je preminuo Rašid Al-Svaisat iz Jordana, koji je 16. aprila primljen u bolnicu nakon borbe na AIBA Svjetskom juniorskom prvenstvu.

