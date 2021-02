Bokser preminuo poslije nokauta

Nesrećnom borcu život se ugasio u bolnici u Karačiju, a razlog zbog kojeg nisu uspjeli da mu spase život je to što tamo gdje je meč organizovali nije bilo doktora.

On nije umro u ringu, već je tokom borbe dobio povredu lica, ali niko nije bio tu da bi ga pregledao ili pružio prvu pomoć.

Preminuli bokser je "plemenitom vještinom" počeo da se bavi 2007. godine, a tokom karijere je uspio da postane i šampion države.

It's saddening to hear about sports tragedies. @iamfalconwaseem rightly puts it that many fatalities in combat sports can be avoided with thorough prior checkups, eagle-eyed ringside doctors, empathic referees and corner men. #BoxerMuhammadAslam#boxing #sports https://t.co/kMNsjSkGrU

