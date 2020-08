Bojan Vujić posjetio TK Mladost

Imali smo veliku čast da u našem klubu ugostimo najbolje rangiranog tenisera Republike Srpske svih vremena, a sada ambasadora BiH u SAD, Njegovu ekselenciju g. Bojana Vujića, sa kojim smo razgovarali o trenutnoj situaciji u klubu i planovima za budućnost. Hvala ambasadoru 🙌 . . . We have been greatly honored to host the best ranked ATP player from the Republic of Srpska ever, currently the BiH Ambassador to the USA, H.E. Mr. Bojan Vujic. We discussed the present situation in the club and our future plans. Many thanks to Ambassador 🙌 . . . #tennis #tenniscourt #tennislife #tennisplayer #tennisclub #tkmladostbanjaluka #banjaluka #tenisrs #tsrs

