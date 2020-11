Činilo se da je sve gotovo u dogovoru između Milvokija i Sakramenta, međutim dvije ekipe su prekršile pravilo i sada se "peru".

Prije dva dana saopšteno je da će Bogdanović putem "sign and trade" otići u Bakse, ali timovi nisu smjeli da se dogovore na taj način dok ne krene "prelazni rok".

The Kings and Milwaukee Bucks had hoped to bring Bogdanovic the framework of a sign-and-trade to negotiate a Bodanovic contract with Milwaukee on Friday, but he will move into the marketplace to find an offer sheet or seek out other sign-and-trade scenarios, sources said. https://t.co/KDlBiLcaBs

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020