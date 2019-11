Sakramento je savladao Finiks sa 120:116, a predvodio ih je Bogdan Bogdanović sa izvanrednim učinkom kojim je postavio rekord dosadašnje karijere.

Iako je meč počeo sa klupe, srpski reprezentativac je za 36 minuta igre ubacio 31 poen uz 4 skoka, 7 asistencija, 3 ukradene i 6 izgubljenih lopti.

Posebno je bio raspoložen za trojke jer ih je ubacio sedam iz devet pokušaja.

Već od samog starta meča domaćini su preuzeli inicijativu i došli do vođstva koje su potom u jednom trenutku treće četvrtine uvećali i do 25 poena. Gosti su uspjeli da samo u nekoliko navrata smanje razliku na par koševa ali je to bilo sve jer je Sakramento timskom igrom odmah ponovo uvećavao prednost.

I drugi srpski internacionalac u timu Sakramenta Nemanja Bjelica bio je odličan i za 30 minuta igre imao 17 poena, 8 skokova i po jednu ukradenu loptu i blokadu.

Pored Bogdanovića i Bjelice u domaćem timu Holms je imao dvostruki dvocifren učinak sa 20 poena i 15 skokova. Herison Barns je dodao 15, a Badi Hild 12 poena.

U poraženom timu najefikasniji je bio Buker sa 30 poena.

Košarkaši Nju Orleansa pobijedili su Portland na svom terenu 115:104, a duel je protekao u znaku povratka Karmela Entonija na NBA parkete.

Golden Stejt je na gostovanju Memfisu prekinuo seriju od sedam poraza slaveći sa 114:95, a u posljednjem meču večeri LA Lejkersi su savladali Oklahomu sa 112:107.

Rezultati utakmica:

Memfis - Golden Stejt 95:114

Nju Orleans - Portland 115:104

Sakramento - Finiks 120:116

LA Lejkers - Oklahoma 112:107