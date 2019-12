Bogdanović trojkom donio pobjedu Kingsima

Košarkaši Sakramento Kingsa slavili su pred svojim navijačima u duelu protiv Oklahome 94:93 zahvaljujući trojci Bogdana Bogdanovića 17 sekundi do kraja meča. Kris Pol promašio je sekund do kraja šut za pobjedu Oklahome.

Većim dijelom meča vodila je Oklahoma, ali je Sakramento u samom finišu, nakon nekoliko mini preokreta, uspio da dođe do pobjede.

U ekipi Sakramenta najefikasniji je bio Badi Hild sa 23 poena i po šest skokova i asistencija, ali odlučujuću ulogu imao je Bogdanović.

Srpski reprezentativac je za pola sata igre ubacio 17 poena uz tri skoka i šut iz igre sedam od 12, i dva od sedam za tri.

Dobar meč odigrao je i Nemanja Bjelica koji je za nešto više od 22 minuta postigao deset poena uz pet skokova.

Na drugoj strani najefikasniji je sa 17 poena bio Denis Šroder, Abdel Nader je dodao 15, po 14 su dodali Danilo Galinari i Šai Džidžus Aleksander, a Stiven Adams je na 12 poena dodao 11 skokova. Kris Pol meč je završio sa osam poena, sedam skokova i 12 asistencija.

Bogdan Bogdanovic fakes and fires for the lead... YES!

FINAL in Sacramento:@okcthunder 93@SacramentoKings 94 pic.twitter.com/AjUHqJMa3J

— NBA (@NBA) December 12, 2019