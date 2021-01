Bogdanović se oglasio nakon teške povrede

Bek Atlanta Hoksa je prije dve večeri povrijedio koljeno na utakmici sa Šarlot Hornetsima.

Dodatni pregledi su pokazali da je slomio kost desnog koljena.

"Hvala vam na svim porukama, molitvama i podršci. Bog je dobar! Nedostajaće mi igranje sa mojim momcima, ali biću tu da ih podržim. Ovo je mala prepreka za veliki povratak. Vidimo se uskoro", napisao je Bogdan na Twitteru.

Thanks you all for your messages, prayers and support!! 🙏🏽

God is good!!

I will miss playing ball with my guys, but I will be right there to support them!!

Minor setback for the major comeback!!

See you soon!! ⏳

— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) January 11, 2021