Sakramento je zabilježio prvi trijumf poslije tri uvodna poraza u "Dizni svijetu" i ostavio sebi kolike-tolike šanse za plasmanom u plej-of.

Sa druge strane Nju Orleans je sada na dvije pobjede i dva poraza i ima identičan učinak kao i Kingsi na desetoj poziciji Zapada.

Bogdan Bogdanović je u prethodnom meču protiv Dalasa šutirao 1/15, ali je zato sada potpuno "eksplodirao" i postavio rekord karijere sa 35 poena (13/20 iz igre), četiri skoka, tri asistencije i jednom ukradenom loptom.

Nemanja Bjelica je takođe imao bitnu ulogu, ali je na terenu proveo samo 16 minuta i za to vrijeme zabilježio 11 poena (4/5), četiri skoka, tri uspješna dodavanja i po jednu ukradenu loptu i blokadu.

Utakmicu je izvanredno otvorio Bogdanović, koji je u prva dva napada postigao dvije trojke, a ubrzo je stigla jedna i od Bjelice.

Bogdanu je na početku najbolje parirao Vilijamson, koji je takođe pogodio svoja prva tri šuta, ali je srpski "snajper" nastavio da ne promašuje.

Prema očekivanjima, igralo se dosta brzo na obje strane uz veliki broj poena, a najveći je dolazio od Bogdanovića koji je ubrzo došao do 16 poena i 6/6 iz igre.

Prvi i jedini promašaj u prvoj četvrtini je došao tek u posljednjem napadu, kada je bio primoran na šut sa pola terena, pa je tu dionicu završio sa 7/8 iz igre i 19 poena.

