Bogdanović odigrao još jednu vrhunsku partiju

Atlanta Hoksi savladali su Vašington Vizardse na svom parketu 125:124 i Bogdanović je blistao.

Ubacio je 25 poena, uz 7 pogođenih trojki iz 12 pokušaja.

Za dva je šutirao 1/5 i sa linije penala 2/2.

Dodao je pet skokova, četiri asistencije i dvije ukradene lopte, a pritom nije imao nijednu izgubljenu.

Najefikasniji bio je Tre Јang sa 36 poena. Džon Kolins dodao je 28, dok je Kapela imao 10 poena i 22 skoka.

Russell Westbrook unable to hit the game-winner Run it back Wednesday pic.twitter.com/75a78rmgA1

Bilo je ovo i istorijsko veče Rasela Vestbruka, koji je ostvario 182. tripl dabl u karijeri i sada ih ima najviše u istoriji NBA lige, pošto je prestigao Oskara Robertsona.

Upisao je 28 poena, 13 skokova i 21 asistenciju.

Hačimura je dodao 20, a Robin Lopez 18 poena.

Atlanta je igrala slabo u prvom poluvremenu, posebno u odbrani i Vašington je imao poen prednosti poslije prvog dijela igre.

Hoksi su odigrali sjajnu treću četvrtinu, koju su dobili 35:17 i sa +17 ušli u poslednju deonicu.

Za samo pet minuta su ispustili veliku prednost i Vašington se vratio na koš zaostatka.

Do kraja je bilo veoma neizvijesno i bila je viđena je prava rezultatska "klackalica".

Atlanta je u posljednji minut ušla sa poenom viška i imala napad da reijši meč, ali Neto blokira Kolinsa i Vašington je imao napad za pobjedu.

Russell Westbrook stands alone 👏

Here's the moment they announced his triple-double record in the arena. pic.twitter.com/5MolSnlRsb

— SportsCenter (@SportsCenter) May 11, 2021