Bogdanović ispisao istoriju igrom protiv Italije

Košarkaš Sakramento Kingsa je vodio nacionalni tim Srbije do treće pobjede u grupnoj fazi Svjetskog kupa u Kini.

Bogdanović je na parketu proveo 36 minuta, ubacio je 31 poen, po pet asistencija i ukradenih lopti, kao i četiri skoka. Tim učinkom je Bogdanović postao prvi igrač od 1994. godine koji je na smotri najboljih svjetskih nacionalnih košarkaških timova zabilježio bar 30 poena i po pet "recki" u nekoj od statističkih kolona.

31 pts | 4 rebs | 5 asts | 5 stls@LeaderOfHorde becomes the first player in @FIBAWC history to drop 30/5/5 in a game since 1994! 🇷🇸

(via @FIBAWC) pic.twitter.com/l9zK1r0lFO

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) September 4, 2019