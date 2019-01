Bogdanović i Dončić na Ol staru

Ol star vikend zakazan je za 16. i 17. febrauar. U okviru Ol star vikenda igra se i meč zvijezda u usponu u kome snage odmjeravaju mladi košarkaši iz Sjedinjenih Američkih Država protiv onih koji nisu rođeni na tlu Amerike.

Bogdan Bogdanović igrao je na ovom meču i prošle godine i bio je proglašen za najboljeg igrača meča, a i ove godine će imati priliku da pokaže šta zna.

Tu priliku imaće i mladi Luka Dončić koji će u svojoj ruki sezoni učestvovati i u takmičenju u vještinama.

Evo i kompletnih timova za meč zvijezda u usponu:

The U.S. vs. The WORLD

Presenting the 2019 #MTNDEWICERisingStars rosters at @NBAAllStar! pic.twitter.com/fOsYRCDTjA

— NBA (@NBA) January 30, 2019