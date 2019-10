Bogdan napušta Kingse na kraju sezone?

Takav status znači da će nekadašnji bek Žitka, Partizana i Fenerbahčea moći da dobija ponude od drugih timova u NBA, ali će „Kraljevi“ imati povlašćeni položaj u toj ‚trci‘ - u slučaju izjednačavanja ponude drugih timova Bogdanović će ostati u njihovom timu.

Informaciju je prenio novinar Džejson Anderson iz lokalnog „Sakramento Bija“, a ona sugeriše da je 27-godišnji košarkaš uvjeren da može da i zbori ugovor veći od 10,6 miliona dolara, koliko bi kao igrač Kingsa imao garantovano u narednoj sezoni.

Bogdan Bogdanovic likely won't sign an extension and is set to test the RFA market in 2020. #Kingshttps://t.co/6Dqn3UC5al

