Bogdan i Bjelica srušili Sparse VIDEO

Sakramento Kingsi su sa 109:99 savladali San Antonio Sparse i stigli do osme pobjede u sezoni. Kingsi imaju i šest poraza. Sparsi sada imaju skor od sedam pobjeda i pet poraza.

Veoma izjednačen meč, rezultatski prilično neizvjestan odigrala su dva tima. Sparsi su samo u nekoliko navrata uspjeli da povedu, ali sa maksimalno dva poena dok je prednost domaćih išla do +10.

