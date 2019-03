Bogdan i Bjelica poraženi od Klipersa, u Atlanti čak četiri produžetka

U kalifornijskom derbiju, okršaju dva direktna konkurenta za osmo mjesto na Zapadu Los Anđeles Klipersi slavili su kao gosti protiv Sakramento Kingsa 116:109 i tako se učvrstili na posljednjem mjestu koje vodi u doigravanje.

Meč u glavnom gradu Kalifornije obilježile su brojne oscilacije, ali u suštini to je bila velika propuštena prilika za Kingse. Iako su vodili na poluvremenu treća četvrtina je definitivno odlučila da tas ode na stranu Klipersa. Oni su taj period dobili 35:26, a u četvrtoj četvrtini imali su i 11 poena prednosti, što je za domaćina ipak bilo teško da stigne. Maksimum što su uspjeli je da smanje na 112:109, a imali su i napad, ali faul u napadu Harisona Barnsa oduzeo je svu nadu u preokret.

Na ovaj rezultat uticala je i blijeda partija srpskog dvojca Bogdana Bogdanovića, koji je došao do svega devet poena uz šut iz igre 3/15, 1/4 za tri poena, šest skokova i dvije asistencije, i Nemanje Bjelice koji je meč završio sa pet poena i tri skoka. Kod Kingsa najefikasniji je bio Badi Hild sa 23 poena. Na drugoj strani Lendri Šamet imao je 20 poena, Danilo Galinari 19, Lu Vilijams 17, Šai Gižus-Aleksander 15, Patrik Beverli 12 i odlični Ivica Zubac sa po 10 poena i skokova. Klipersi su sedmi na Zapadu sa skorom 35-29, dok su Kingsi deveti sa 31-31.

U derbiju začelja na Zapadu Nju Orleans je kao gost savladao Finiks Sanse 130:116 uz 22 poena Džulijusa Rendla, 21 Džrua Holideja i devet asistencija, dok je Entoni Dejvis postigao 17 uz osam skokova, a na drugoj strani najefikasniji je bio Devin Buker sa 26 poena. Dragan Bender je meč završio sa osam pogodaka, dva skoka i ukradenom loptom.

U izuzetno napetom meču Toronto Reptorsi uspjeli su da savladaju kod kuće Portland 119:117 zahvaljujući sjajnom Kavaiju Lenardu. U Atlanti odigrana čak četiri produžetka

Domaći tim je većim dijelom kontrolisao utakmicu, imao i prednost od 16 poena sredinom treće četvrtine. Međutim, Blejzersi su postepeno topili razliku, da bi trojkom Demijena Lilarda u finišu meča došli prvo do izjednačenja 103:103, a potom i pogocima Jusufa Nurkića i do vođstva 105:103. Završnica je bila krajnje neizvjesna, Lilard je uspio da pogodi sva tri slobodna bacanja i izjednači na 117:117. Produžetak je bio viđen, ali je sjajni Kavai Lenard ipak bio brži i tri sekunde proke kraja pogodio za pobkedu 119:117.

Upravo je Lenard bio i najbolji akter meča sa 38 poena, pet asistencija, i po tri skoka i ukradene lopte. Mark Gasol i Kajl Lauri imali su po 19, a Lauri pride i 10 asistencija. Na drugoj strani Si Džej Mekalum je bio najefikasniji sa 35 poena, Demijen Lilard je zabolježio 24, a Nurkić 10 uz sedam skokova, tri asistencije i dvije ukradene lopte. Toronto je drugi na Istoku sa skorom 46-17, dok je Portland četvrti na Zapadu sa 38-24.

U Atlanti su odigrana nevjerovatna četiri produžetka, bilo je mnogo drame, briljirao je kod domaćih Tre Jang sa čak 49 poena, ali je na drugoj strani bio Zek Lavin sa 47 uz još po devet skokova i asistencija i to je bila prevaga da na kraju ipak slave Čikago Bulsi 168:161

Iako su imali prednost praktično do samog finiša utakmice na kraju Los Anđeles Lejkersi ipak nisu uspjeli da dobiju lidera Istoka Milvoki Baksi. Šta više, na kraju su pretrpjeli dvocifreni poraz 131:120.

Domaći košarkaši, kojima je svaka pobjeda bitna kako bi držali priključak za mjestom koje vodi u plej-of, imali su u trećoj četvrtini i 10 poena prednosti. Na kraju su ušli u neizvjesnu četvrtu četvrtinu, ali su dva i po minuta prije kraja poslije trojke Radžona Ronda došli u vođstvo 118:116. Od tada do kraja meča postigli su samo još dva poena, a Milvoki je serijom 12-0 došao do potpunog preokreta, na kraju i do pobjede.

U pobjedničkoj ekipi najefikasniji je bio Erik Bledso sa 31 poenom, devet skokova i pet asistencija iako se propisno ispucao za tri poena (2/11). Malkolm Brogdon postigao je 21, Kris Midlton 18, a Janis Adetokumpo 16 uz 15 skokova. Kod Lejkersa Brendon Ingram i Lebron Džejms brojali su do 31, sa tim da je Džejms imao i 10 asistencija. Rondo je odigrao partiju sezone sa 20 poena, devet asistencija i osam skokova.

Milvoki je lider Istoka sa 48-14, dok su Lejkersi 10. sa 30-32.