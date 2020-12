Bobi otpjevao rođendansku pjesmu ženi, saigrač ga pratio na klaviru

Bobi "za mikrofonom", saigrač iz Dalasa Maksi Kleber za klavirom, i zabava može da počne. Gorostasni Marjanović je otpjevao hit numeru "Shallow", kojom su se proslavili Ledi Gaga i Bredli Kuper, ali sada i centar Dalasa.

Dok je pjevao, Bobi je rukama formirao veliko srce, na kraju je čitavu izvedbu začinio sa malo "trilera", završio sa rođendanskom čestitkom, u čemu mu se pridružio i krajnje simpatični Maksi Kleber.

Boban sang his own version of “Shallow” for his wife’s birthday ❤️😆

(via @BobanMarjanovic) pic.twitter.com/3kuUTpxdpn

