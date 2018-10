Boban će igrati svake večeri, aktiviraćemo Tea

Trener Los Anđeles Klipersa Dok Rivers kaže poslije poraza od Denvera 107:98 da mora da se igra više kao tim u odlučujućim momentima.

Klipersi su prvo zaostajali, onda preokrenuli, ali na kraju su ipak izgubili.

"Kada se promašuju polaganja i kada se gube lopte, to je automatski kontra na drugoj strani. Rano u prvom poluvremenu bio sam razočaran našom defanzivnom tranzicijom i protokom lopte, ali uspjeli smo da preokrenemo. Ipak, osnovno je pitanje, što sam i ponavljao, možemo li da privedemo mečeve kraju, a večeras nismo uspjeli u tome. U samoj završnici nismo uspjeli da dođemo do otvorenih šuteva“, počeo je Rivers i dodao:

Mislim da je na kraju svaki od momaka želio da preuzme odgovornost i da dobije ovu utakmicu za ekipu umjesto da vjerujemo u ono što radimo timski. Prevazići ćemo to“.

Boban Marjanović imao je 18 poena (6-8 iz igre, 6-6 penali za 18 min) i 8 skokova. Pitali su Riversa da li se srpski centar probija u rotaciju:

“On igra dobro, ali nikada nisam upoznao momka koji ne želi da se probije u rotaciju, igrači na kraju odlučuju ko će igrati. Boban je sada zaslužio da igra – rekao sam to i prošle nedjelje, Boban će igrati svake večeri i nastaviće da bude na terenu kada igra dobro. Poslije su se oni prilagodili, napadali ga na drugoj strani terena i naškodili su nam, možda smo ga malo predugo zadržali, ali generalno je bio senzacionalan“.

Ruki plejmejker Šej-Gildžus Alekasander igrao je 28 minuta i imao 11 poena i 4 asistencija.

“Šej će igrati mnogo, to sam rekao i prije, on je dobar košarkaš. Ne bi trebalo da budete iznenađeni ako on mnogo igra“.

Miloš Teodosić nije bio u timu.

“Da, bio je povrijeđen. Sigurno ćemo ga u nekom trenutku aktivirati“, kratko je prokomentarisao Rivers status srpskog reprezentativca.