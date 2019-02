Blokiran račun Vojvodine, gradonačelnika više brinu rezultati

Račun Fudbalskog kluba Vojvodina ponovo je u blokadi, ovaj put zbog duga od 114 miliona dinara (skoro milion evra), ali gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kaže da će Grad nastaviti da podržava klub i da ga mnogo više zabrinjavaju loši rezultati.



"Mnogo su mi veći problem njihovi sporstki rezultati. Veoma sam nezadovoljan pozicijom Vojvodine na tabeli Superlige. Neverovatno mi je da su deveti na tabeli koliku podršku imaju i od Grada i od Srbijagasa, neverovatno mi je da ne mogu da postižu bolje sportske rezultate. Tu vlada velika razočaranost u klub", rekao je Vučević, odgovorajući na pitanje novinara da li će Grad nastaviti da podržava ovaj klub.

Vučević priznaje i da nije bio upoznat sa tim kako jedan fudbalski klub funksioniše, po pitanju ugovora, provizija i slično.

"Kod poslovanja uvek se pojave neki menadžerski ugovori, neke provizije. Ja nisam znao šta sve u fudbalu postoji, ako mogu tako da vam kažem. Ko tu kako radi, ko ima ekonomska prava na igračima, kako se sve to definisalo, u nekim ranijim periodima, ja to to stvarno nisam znao", kaže Vučević.

Uvjeren je da će biti pronađeno rješenje za deblokadu računa FK Vojvodina.

"Siguran sam da ćemo u razgovorima sa poveriocem koji je trenutno izvršio blokadu postići dogovor i da će biti račun deblokiran. Ali, to ne opravdava loše rezulteta kluba i apelujem na sve njih da se probude. Najstariji srpski prvoligaš, uz Crvenu zvezdu i Partizan, najveći klub u Srbiji, mora da igra daleko bolje i ostvaruju bolje razultate. Jer, sve imaju obezbeđeno, što se tiče igračkog kadra, sve imaju obezbeđeno", rekao je Vučević.