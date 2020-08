Bliži se trka Beograd - Banjaluka: Trka rasla, učenici nadmašili učitelja

"Biciklistička trka "Beograd – Banjaluka" trebalo je da bude održana u aprilu, ali je, nažalost, zbog pandemije korona virusa, morala da bude odgođena poput brojnih sportskih događaja širom Evrope.

Zakazana je za prvu sedmicu u septembru, a prva etapa, od Beograda do Bijeljine, održaće se tačno za mjesec dana, četvrtog septembra. Druga, dan kasnije, voziće se od Bijeljine do Vlasenice, treća, šestog septembra, od Brčkog do Teslića, a posljednja, sedmog septembarskog dana, od Prnjavora preko Dervente, Srpca i Gradiške do Banjaluke.

Ove godine, trka, na kojoj će učestvovati 25 ekipa iz cijelog svijeta, biće iz već navedenog razloga održana pod posebnim uslovima.

"Kada je trka ušla u kalendar Svjetske biciklističke federacije, dostavljene su nam mjere koje su rigoroznije od mjera koje donosi naša Vlada. Rečeno nam je da bilo kakvo kršenje mjera od strane ekipa ili organizatora dovodi do ogromnih kazni. Svi igrači koji dolaze na bilo koju trku moraju da imaju validan test na korona virus, odnosno ne stariji od 48 sati od učešća na toj trci. Ti testovi su besplatni što je ekipama olakšalo da dođu na ovaj događaj. Same mjere koje mi moramo da sprovedemo su dovele toga da je trka za 20 posto skuplja nego što je to bilo ranijih godina, ali tvrdim da će trka biti sigurna po sve stanovnike gradova i opština kroz koje trka prolazi. Sve ceremonije, konferencije za novinare, planirane su tako na prostoru od dva do tri metra ne budu više od dvije osobe, tako da ćemo i to slijediti. Uz sve to, poštovaćemo mjere kriznih štabova Republike Srpske i Srbije, oni imaju konačnu odluku, ali za sada dobijamo dobre signale po pitanju svega, tako da vjerujem da će sve biti kako treba", rekao je na danas održanoj konferenciji za novinare direktor trke Vladimir Kuvalja.

Trka se uspješno održava već 14. godinu zaredom.

"Počeli smo sa trkom 2007. godine, kada je izgledalo skoro nemoguće da se napravi tako nešto. Ipak, pravi početak nije bio tada, već početkom rata. Mi smo počinjali nešto, ali je to teško uspijevalo. Republika Srpska i Srbija se, praktično, nikad nisu ni razdvajale po pitanju biciklizma. Mi smo učestvovali u ligi Srbije, čak i pobjeđivali, organizovali smo brojne manifestacije. Nisu bile kao ova, ali se uvijek nešto radilo. Bilo je teško organizovati prvo trku kroz dvije zemlje, bilo je teško preći granice, ali kad postoji dobra volja sa obje strane, onda nema nikakvih problema. Ova trka šalje lijepu sliku u svijet jer na njoj učestvuju takmičari iz blizu 30 zemalja svijeta. Trka je vremenom rasla, sad se voze četiri etape i srećan sam jer su učenici nadmašili učitelja", istakao je idejni tvorac manifestacije Tihomir Kuvalja.

biciklizam, Sonja Davidović

Cijelo vrijeme organizaciju smotre pomaže Ministarstvo porodice, omladine i sporta.

"Trka Beograd – Banjaluka je sad već tradicionalan događaj koji se uspješno realizuje već punih 14 godina i tokom tog perioda stalno je imao podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske. Tako će biti i ove godine, u kojoj, nažalost, nemamo priliku da organizujemo mnogo sportskih događaja i ovo će svakako biti prilika da i u turističkom smislu pokažemo ono najbolje što imamo, ali i da u sportskom smislu pokažemo da smo dostojni da organizujemo jedan ovako veliki sportski događaj. Takođe, prilika nam je ovo da dodatno učvrstimo naše veze sa Republikom Srbijom", poručila je ministarka Sonja Davidović.

Prva etapa, rekli smo, završava u Bijeljini, evropskom gradu sporta za 2020. godinu.

"Grad Bijeljina je već odavno dio ove biciklističke trke. Uvijek smo se trudili da budemo dobri domaćini, a želim da naglasim da Bijeljina, koja je prepoznata kao grad sporta i mladih, ima čast i obavezu da bude jedan od domaćina i bez obzira na sve manifestacije, ovo je najveća sportska u našem gradu. Za Bijeljinu je praznik kada dođe preko 200 takmičara iz 20 ekipa iz svih dijelova Evrope i svijeta. Ove godine smo i nosioci titule 'Evropski grad sporta za 2020. godinu', a ova trka bila nam je jedan od atuta da tu titulu dobijemo. Trudićemo se i ove godine, u specifičnoj situaciji, da se pokažemo u dobrom svjetlu", rekao je Boro Đokić, šef Odsjeka za sport u Odjeljenju za društvene djelatnosti Grada Bijeljina.

Pretposljednja etapa završiće u Tesliću.

"Ponosan sam što je Teslić tradicionalno domaćin jedne od etapa ove trke. Postoji desetak kulturnih i sportskih događaja u našoj opštini koji su prepoznatljivi i koji okupljaju značajan broj ljudi, ali ova trka je zaista top događaj za Teslić. Pokazalo se da je interesovanje Teslićana ogromno kada je ovaj karavan u našem gradu, trka je prihvaćena na zaista dobar način i želim shodno tome da čestitam organizatorima. Imamo i čitav niz pratećih događaja koji promovišu našu opštinu i u tom smislu se radujemo nastavku tradicije", poruka je načelnika opštine Teslić Milana Miličevića.

Prnjavor je opština gdje će startovati posljednja etapa.

"Prnjavor ima ogromnu čast što je dio jednog ovakvog događaja. Posebno želim da se zahvalim organizatoru jer ulažu mnogo napora. Mi znamo šta sve treba da učinimo da organizujemo jedan manji lokalni događaj, a da ne govorimo o ovoj manifestaciji koja prevazilazi granice Republike Srpske. Ova trka je događaj koji u Prnjavoru privlači najviše pažnje i koji na najbolji način predstavlja sve vrijednosti naše lokalne zajednice", istakao je načelnik ove opštine Darko Tomaš.