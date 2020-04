BL Volej: Zalažemo se da sezona bude okončana na terenu

Šampionat BiH za odbojkašice suspendovan je nakon tek dva odigrana kola u mini ligi za šampiona. U tom trenutku odbojkašice Gacka bile su lider na tabeli, a odmah iza našli su se brčansko Jedinstvo i BL Volej.

Posljednje dvije pomenute ekipe su se, zbog obaveza u evropskim takmičenjima i srednjeevropskoj ligi tek priključile borbi za titulu u domaćem prvenstvu. U banjalučkom klubu kažu da je njihov stav da sezona treba da se završi na terenu, a ukoliko to ipak ne bude moguće da se kraj “svira” bez proglašenja šampiona. Sve to trebalo bi da bude poznato do 30. juna, do kada po propozicijama sezona i traje.

- Mi ćemo se truditi da konstruktivnim stavovima doprinesemo pronalaženju rješenja. Bilo je nekih prijedloga da se prizna trenutni poredak, ali mi smatramo da bi to bila velika nepravda, prije svega prema Bimal Jedinstvu, koje bi samo zbog rasporeda takmičenja trebalo da se odrekne titule, što je pomalo nesportski. Ako već ne bude prilike da se prvenstvo završi na terenu onda smatramo da se prvak ne bi trebao ni proglašavati, a da se klubovi dogovore o nastupu u evropskim kupovima, kaže Vojislav Opačič, član UO BL Voleja

Konačna odluka biće na Odbojkaškom savezu BiH, koji je već imao pokušaj da sezonu okonča po trenutnom plasmanu. Sama preporuka Evropske odbojkaške federacije je da se sezona ipak odigra do kraja, ali s obzirom na podijeljena mišljenja i klubova u BiH, teško je očekivati jedinstvenu odluku. Prijave za takmičenja u evrokupovima naredne sezone, pomjerene su za prvi avgust.

- Ono što je sigurno da se neće lako doći do rješenja, jer vidim da su i stavovi klubova podijeljeni. Žao mi je što neki ovo gledaju kroz vlasitet interese, a ne kroz nešto što se dešavalo i u godinama koje su iza nas. Valjda vanredne okolnosti dovode do toga da s ei ljudi vanredno ponašaju, dodaje Opačić.

A iza BL Voleja je, smatraju, dobra sezona. Po prvi put igrali su u CEV kupu i srednjeevropskoj ligi, a izborili su i plasman u finale Kupa BiH. Kažu da su skupili iskustvo, sazreli kao klub, te da će u budućnosti nastaviti da pišu svoju priču, koju postepeno grade već 11 godina.