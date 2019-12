BK Slavija na novom početku

U bokserskom klubu Slavija i dalje muku muče sa finansijskim repovima prošlosti, ali su uvjereni da im stižu bolji dani.

S dolaskom nove uprave, koja se posla latila septembra ove godine, klupski dug koji je iznosio oko 190.000 maraka, skoro je prepolovljen, a kažu da im je cilj da se što prije resterete tereta koji banjalučki klub godinama nosi na ramenima.

"Mi želimo da vjerujemo da ćemo i to uspjeti da prevaziđemo, sporazumima i uz pomoć grada. Pokušavali smo na sve način da to smanjimo, i za sada smo uspjeli, a sve tekuće obaveze uredno izmirujemo. Slavija mora na svojim velikim vrijednostima da nastavi da traje i da ovaj klub bude mjesto na kojem će da se okuplja omladina na takmičarskom i rekreativnom nivou", rekao je Miodrag Kaurin, predsjednik BK Slavija.

Sa svim što je urađeno, ali i onim što se planira, novo rukovstvo Slavije upoznalo je Zorana Talića, predsjednika gradskog parlamenta i Dragana Banjaca, nadležnog za banjalučki sport, koji su obećali svesrdnu pomoć jednom od simbola sporta u Banjaluci.

"BK Slavija i sva imena koja su izašla iz ovog kluba, to je Banjaluka. To tako treba i vezati. Pokušavamo da nađemo modalitete kako bi mogli da pomognemo. Grad će sigurno da pruži podršku, ne samo za sanaciju finansijskog duga, nego i za neke tehničke probleme sa kojima se klub suočava", istakao je Zoran Talić, predsjednik Skupštine Grada Banjaluka.

"Ime Slavije pronosilo je slavu Banjaluke u minulih pedeset godina. Slavija treba da bude dijete Banjaluka, kao što je bila do sada. Ne treba da bude pastorče i to niko neće dozvoliti, pa ni ovi ljudi koji, danas, rade u Gradskoj upravi. Razgovarali smo o sanaciji duga BK Slavija, a naročito onog dijela duga prema gradu Banjaluka. Mislim, da tu imamo ideju, kako da u narednih pola godine taj dug svedemo na nulu i da on više ne postoji", naglasio je Dragan Banjac, načelnik Odjeljanja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport u GU Banjaluka.

I, dok van ringa, stižu naznake boljih dana po Slaviju, oni koji njen dres brane u ringu ne kriju da im prija vjetar koji su dobili u leđa.

"Uglavnom, nešto se dešava. Bolja je situacija nego što je bila ranije. Idemo na takmičenja, a nedavno nam je stigla donacija u opremi od Bokserskog saveza Srbije", istakao je Veljko Sekulić, kapiten BK Slavija.

Želja svih je i da se boks, kao plemenita sportska vještina, nanovo približi banjalučkim školarcima, ali i da se treneri edukuju i takmičenje podignu na viši nivo.