Bitka za Los Anđeles, Lenard bolji do Džejmsa

Košarkaši Toronta Reptorsa savladali su Nju Orleans Pelikanse poslije produžetka sa 130:122 na otvaranju nove NBA sezone.

U vrlo interesantnom meču visokog rimta Pelikansi su bili blizu pobjede – bolje su počeli meč, potom su se timovi smjenjivali u vođstvu, a gosti su poveli 109:103 trojkom Džeksona. Sijakam tada vraća svoj tim u igru, Toronto prilazi u vođstvo, ali se činilo da će Pelikansi ipak slaviti kada je Redik pogodio tešku dvojku za 117:115 i potom iznudio šesti faul Sijakama na 50 sekundi do kraja.

Međutim, Pelikansi su izgubili loptu, na drugoj strani je Lauri pogodio dva bacanja, gosti su loše organizovali još jedan napad, a Pauel je uz zvuk sirene promašio trojku za trijumf tima Nika Nursa.

U produžetku je konačno proradio Mark Gasol, VanVlit je pogodio novu trojku, a tačku na meč stavio je Lauri i Reptorsi su pobjedom proslavili veče u kojem su im dodijeljeni šampionski prstenovi.

Najbolji kod Toronta bio je Fred VanVlit sa 34 poena (12-18 iz igre, 5-7 za tri), 5 skokova i 7 asistencija, Paskal Sijakam takođe je dao 34 poena (11-26 iz igre), uz 18 skokova i 5 asistencija, a Kajl Lauri imao je 22 poena (4-15 iz igre), 5 skokova i 6 asistencija. Ibaka je dao 13, a Anunobi 11 poena. Mark Gasol upisao je 6 poena (2-9 iz igre), 4 skoka i asistenciju.

Na drugoj strani je najefikasniji bio Brendon Ingram sa 22 poena (8-19 iz igre) i po 5 skokova i asistencija, Džru Holidej imao je 13 poena (6-15 iz igre), 4 skoka i 6 asistencija, Džej-Džej Redik postigao je 17 poena (6-9 iz igre), Džoš Hart je dodao 15, a Nikolo Meli je 14 (5-7 iz igre, 5sk, 2ast). Lonzo Bol meč je završio sa 8 poena (2-7 iz igre) i po 5 skokova i asistencija.

Prvog dana NBA sezone Klipersi su pobijedili Lejkerse sa 112:102 u derbiju Los Anđelesa i meču dva tima koji imaju ozbiljne šampionske ambicije.

Prva četvrtina bila je tvrda, imali su Klipersi i +9, ali kao da su se obje ekipe tek zagrijale. Zato smo u preostala tri perioda vidjeli spektakularnu košarku, uz odličnu atmosferu u Stejpls centru.

Lejkersi su preokrenuli do kraja prve četvrtine, ali je Lenard zablistao u drugoj, izmišljao je poene i nosio Kliperse na svojim leđima, da bi na poluvremenu bilo 62:54.

Na isti način Klipersi su počeli drugo poluvreme, došli su do +14 (70:56), ali Lejkersi su imali spreman odgovor u Grinu – dvostruki NBA šampion ubacio je čak 18 poena (pet trojki) u trećoj dionici i bio je najefikasniji što su Lejkersi napravili preokret i poveli 85:82.

Džamajkl Grin trojkom u narednom napadu “zaustavlja krvarenje“ ekipe Doka Riversa, a bio je to uvod u novu seriju Klipersa – nova trojka Grina, energični Herel i prodor Vilijamsa, nisu pomogli ni tajm auti trenera Vogela jer su Klipersi ponovo stigli do dvocifrenog viška (101:90).

Stegli su Klipersi odbranu, iznuđivali izgubljene lopte Lejkersa i tu prednost su do kraja održavali i na kraju su izbegli neizvjesnu završnicu.

Najbolji kod pobjednika, koji igraju bez Pola Džordža, očekivano je bio Kavaj Lenard sa 30 poena (10-19 iz igre), 6 skokova i 5 asistencija, Lu Vilijams imao je 21 poen (8-14 iz igre), 5 skokova i 7 asistencija, a sjajan je bio Montrez Herel sa 17 poena (7-11 iz igre), 7 skokova i 4 asistencije. Ivica Zubac imao je 8 poena (4-4 iz igre za 10 min), a veliku energiju u odbrani donio je Patrik Beverli – 2 poena (1-7 iz igre), ali 10 skokova i 6 asistencija.

18 PTS | 5 3PM

Danny Green had the hot hand in the 3rd quarter for the @Lakers! #KiaTipOff19

📺: NBAonTNT pic.twitter.com/4Fkr39mnvq — NBA (@NBA) October 23, 2019

Lejkerse je predvodio Deni Grin sa 28 poena (10-14 iz igre, 7-9 za tri, 7sk), a Lebron Džejms i Entoni Dejvis zbirno su u drugom poluvremenu dali 11 poena.

Ukupno, Džejms je imao 18 poena (7-19 iz igre), 9 skokova i 8 asistencija, uz 5 izgubljenih lopti, a Dejvis 25 poena (8-21 iz igre), 10 skokova i 5 asistencija.