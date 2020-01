Čitav, ne samo košarkaški već i sportski svijet, ne može još da dođe sebi zbog pogibije Kobija Brajanta. Mnogo je dirljivih poruka, a jedna od njih dolazi i od njegovog idola Majkla Džordana.

- U šoku sam zbog tragične vijesti o pogibiji Kobija i Đijane. Riječi to ne mogu da opišu bol i osjećanja. Volio sam Kobija - bio mi je kao mlađi brat. Često smo razgovarali i nedostajaće mi to mnogo. On je bio neviđeni takmičar, jedan od najvećih i kreativna sila. Kobi je takođe bio i nevjerovatan otac, koji je mnogo volio svoju porodicu - i poebno ponosan na ćerkinu ljubav prema košarci. Najdublje saučešće Vanesi, Lejkersima i košarkaškim ljubiteljima širom svijeta - glasilo je u poruci Majkla Džordana.

Suze nije mogao da sakrije ni čovjek koji je par sati prije kobnog događaja prestigao upravo Kobija na trećem mjestu vječne liste strijelaca NBA i to u dresu njegovih Lejkersa - Lebron Džejms.

