Bilećanke u dresu BiH: Nismo još pokazale koliko možemo

Voljom žrijeba branilac trofeja, reprezentacija Srbije igraće u grupi A sa Rusijom, Bugarskom, BiH, Francuskom i Azerbejdžanom.

Dan nakon žrijeba najbolja odbojkašica svijeta Tijana Bošković za ATV prokomentarisala je grupu, ali I to što će se naći oči u oči sa starijom sestrom Dajanom.

- Prvi utisak je da će biti puni kvalitetnih utakmica već u grupnoj fazi. Što se tiče naše grupe smatram da je jedna od jačih. Vjerovatno svi misle da je Rusija naš najjači rival, ali ne treba potcijeniti ni druge reprezentacije, koje su zahvaljujući svom kvalitetu tu gdje jesu. Ono čime sam pozitivno iznenađenja jeste da će reprezentacija BiH biti u našoj grupi za koju nastupa moja sestra Dajana i drago mi je što ćemo imati priliku da odmejrimo snage i na reprezentativnom nivou - poručila je Tijana Bošković.

Uz Tijanu Bošković nosilac igre reprezentacije Srbije je i Brčanka Brankica Mihajlović. Svjesna je da su sve oči javnostni usmjerene ka njihovom timu koji već godinama suvereno vlada ne samo evropskom nego I svjetskom odbojkom. Za ATV kaže da su rivali kvalitetni, ali da trenutno ne razmišljaju toliko unaprijed.

- Daleko je to još da o tome bilo šta kažem, prvi fokus je na Olimpijskim igrama. Definitivno jako kvalitetna grupa. Moraćemo jako da treniramo, da se dobro spremimo i fokusiramo da bi došli do istog rezultata kao što je to bilo prije dvije godine - dodaje Brankica Mihajlović.

Brankica dodaje da je srećna što će se utakmice igrati u Beogradu. Nada se da će imati podršku sa tribina, jer bi im to značilo na putu ka novom zlatu.

Evropsko prvenstvo igraće se od 18. avgusta do četvrtog septembra.