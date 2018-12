BiH pala u finišu, prokockali 21 poen viška

U utakmici 4. kola drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kini 2019. godine odigranoj u Areni u Zenici košarkaška reprezentacija BiH poražena je od Finske rezultatom 77:81.

U slabo posjećenoj zeničkoj Areni bh. tim je odmjerio snage s favoriziranom selekcijom Finske koja je u prethodnom susretu odigranom u septembru kao domaćin pobijedila rezultatom 85:81.

Sulejmanović je trojkom na početku utakmice donio prednost BiH, a nakon nekoliko promašaja Finaca Zmajevi su došli na 7:0. Šest minuta prije kraja prve četvrtine bh. tim je zahvaljujući odličnoj igri vodio 15:3. Izabranici Vedrana Bosnića su pronalazili rješenja u odbrani i napadu pa su dva minuta prije kraja imali značajnu prednost 26:9, a prva dionica je završena rezultatom 28:11 u korist BiH.

Najbolje raspoložen redovima Zmajeva bio je Miralem Halilović koji je postigao 12 poena. Emir Sulejmanović je ubacio sedam, Edin Atić tri, a Sani Čampara, Haris Delalić i Almir Hasandić po dva. Za Fince je šest poena postigao Sasu Salin, tri Peteri Koponen, a dva Džamar Vilson.

Nervoza se polako uvlačila među Fince koji očigledno nisu očekivali ovako dobru igru reprezentacije BiH. Nešto manje od šest minuta do kraja druge četvrtine rezultat je glasio 38:18. Taj rezultat od 20 poena prednosti je sjajnom trojkom postavio Emir Sulejmanović, nakon čega je selektor Vedran Bosnić tražio tajm-aut za kraći odmor i uputstva svojim igračima. Uslijedile su dvije trojke Finaca Šona Hafa i Džamara Vilsona koji su smanjili zaostatak na 14 poena četiri minuta prije kraja drugog perioda igre. Ipak, gotovo izgubljen napad za BiH spasio je trojkom Almir Hasandić za 41:24. Posljednji napad u prvom poluvremenu imala je Finska, ali je zaustavljen, pa su Zmajevi na odmor otišli zasluženo s prednošću 50:31. Jedno je sigurno, igra je bila za svaku pohvalu. Halilović je prvu polovinu susreta završio kao najefikasniji s 14 poena, dok su po 10 upisali Čampara i Sulejmanović. Koponen je za Fince postigao tek osam poena, dok su po šest imali Salin, Nenonen i Vilson.

Na otvaranju treće četvrtine Finci prave seriju od 5:0 za 50:36 nakon čega Halilović pogađa dva slobodna bacanja. Nešto kasnije bh. tim uzvraća serijom 5:0, a Halilović zakucavanjem povećava prednost na 57:41. Nekoliko sjajnih akcija domaćina rezultiralo je novom prednošću od 20 poena, odnosno rezultatom 63:43. U trećoj četvrtini su pored mnoštva promašaja obje ekipe bolji bili Finci za pola koša (14:13), a BIH je u posljednju dionicu ušla s prednošću 63:45.

Finci su na otvaranju zadnje četvrtine smanjili na 13 poena zaostatka, a to je obilježila odlična trojka Salina koji je nešto kasnije pogodio još jednu s devet metara i to pod faulom. Na sredini posljednje četvrtine Finska je prišla BiH na devet poena zaostatka, a potom i na sedam. Uslijedila je uzbudljiva završnica utakmice pa su gosti došli na samo dva poena. U napadu za izjednačenje ili čak prednost promašio je Koponen, ali 40 sekundi prije kraja Salin pogađa trojku i donosi prvo vođstvo Finskoj na utakmici 78:77. Zmajevi nisu uspjeli doći do preokreta pa su Finci na kraju pobijedili rezultatom 81:77.

Najefikasniji u bh. timu bio je Halilović s 20 poena, 12 je postigao Sulejmanović, dok su po 11 ubacili Atić i Hasandić. Čampara je utakmicu završio s 10 postignutih poena.

Finsku je do pobjede predvodio Salin s 19 poena, a pratio ga je Koponen sa 18 te Vilson s 15 poena.