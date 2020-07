Biciklizam: Ultramaratonac Nikica Atlagić nastavio da pomjera granice

“Oduvijek sam imao želju za pomjeranjem sopstvenih granica ultramaratonskim vožnjama, a nakon prošlogodišnje, u dužini od 1000 kilometara, ove godine došao je red na još veći izazov”. Započeo je priču višestruki šampion Republike Srpske i BiH u biciklizmu Nikica Atlagić, koji je nedavno patentirao stazu dugu 1200 kilometara, a onda je i odvezao za 90 sati. Ovaj poduhvat podijelio je u četiri etape, a zbog samog profila rute, kao i vremenskog limit

"Krenuo sam ispred Gradske uprave u Banjaluci, a potom sam vozio prema Mrakovici, Manjači i Mrkonjić Gradu, gdje je bila druga kontrolna tačka. Nakon toga sam se spustio prema Šipovu, krenuo prema Kupresu i došao do Mostara. To je bilo 350 pređenih kilometara prvog dana. Nakon kratkog odmora, krenuo sam od Čapljine, preko Ravnog do Trebinja", rekao je Atlagić.

Nastavio je preko Bileće, Gacka i Višegrada, a najzahtjevniji dio puta sačekao ga je trećeg dana, kada je morao da savlada teške uspone preko četiri planine. Kada je ove prepreke ostavio iza sebe, put do Banjaluke bio je, kaže, poprilično opuštajući.

"Svakom danu se pristupa pojedinačno i svaki dan se psihološki podijeli na kontrolne tačke, tako da se o krajnjem cilju ne razmišlja dok ne dođe na red", kaže Atlagić.

Sama ruta nije birana slučajno. Krajem avgusta planirano je da, na istim putevima, bude održan ultramaraton, koji bi trebalo da na jednom mjestu okupi vrhunske bicikliste.



"Sada ostaje da vidimo ko će uspjeti da dođe ove godine, jer su planovi poremeći, kao i u svemu. Nadam se da ćemo uspjeti sve to da realizujemo uspješno, kao i da ćemo prezentovati Banjaluku i cijelu našu regiju kao poželjne destinacije za biciklizam i turizam", zaključio je Atlagić.

Nikica ne želi da se zaustavi na dosadašnjim uspjesima. Ima želju da odveze i transkontinentalnu trku, sa jednog na drugi kraj Evrope, u dužini od 4000 kilometara. S obzirom na volju i predanost, pitanje je trenutka kada će savladati i ovaj izazov.