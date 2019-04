Biciklistička trka „Beograd-Banja Luka“ od 18. do 21. aprila

Tradicionalna Međunarodna biciklistička trka „Beograd-Banja Luka“, njeno 13. izdanje, biće održana od 18. do 21. aprila. Na ovogodišnjoj trci „Beograd-Banja Luka“ učestvovaće 176 biciklista iz 30 zemalja Evrope i svijeta, odnosno iz 25 biciklističkih timova od kojih su većina profesionalne biciklističke ekipe.

Prva etapa trke biće vožena 18. aprila od Beograda do Vlasenice u dužini od 250 kilometara. Druga etapa na programu je dan kasnije, od Vlasenice do Brčkog, i biće duga 160 kilometra. Treća etapa vozi se 20. aprila na relaciji Brčko-Teslić u dužini od 180 kilometara, dok se četvrta, ujedno i završna etapa, vozi 21. aprila od Prnjavora do Banje Luke u dužini od 175 kilometara. Dolazak biciklističkog karavana u najveći grad Srpske očekuje se oko 15.00 časova, gdje će biciklisti odvesti finalnih šest krugova ulicama našeg grada.

I ova sportska manifestacija biće održana u okviru programa „Proljeće u Banjaluci“. Tehnički organizator biciklističke trke „Beograd – Banja Luka“, koja se nalazi u kalendaru Svjetske biciklističke federacije je Biciklistički klub „BSK“. Trka spada u trke prve kategorije i boduje kao kvalifikaciona trka za Olimpijske igre, koje će se naredne godine održati u Tokiju.