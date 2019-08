Lambreht je pao na 50. kilometru treće etape koja je vožena od Horžova do Zabržea. Smrt je potvrđena i iz njegove ekipe Loto Sudal.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019